Concluyen la reforma de la fuente y lavadero de Ombre, con fondos de Patrimonio Natural

Estado de la fuente, lavadero y acceso, tras la intervención Cedida

El Concello de Pontedeume ha informado de que ya se encuentran concluidos los trabajos de recuperación y mejora de la fuente y del antiguo lavadero de Ombre, una actuación que cuenta con la financiación de Patrimonio Natural a través de fondos europeos y que permite garantizar la conservación de este elemento destacado del patrimonio local.

La aportación económica europea ha permitido, de este modo, acometer las actuaciones necesarias para mejorar este espacio al completo, tanto la fuente como el lavadero, así como la cuesta de acceso a la infraestructura.

El objetivo, como se explica desde el gobierno local eumés, no es otro que poner en valor un elemento fuertemente arraigado en el patrimonio y la historia de esta parroquia, ligado a las tradiciones y a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de la misma durante muchas generaciones.

En este sentido, el alcalde de la localidad, Bernardo Fernández Piñeiro, no ha dudado en señalar que esta no será la única actuación en esta línea de conservación patrimonial sino que “seguimos traballando para coidar, conservar e poñer en valor o patrimonio das nosas parroquias, preservando aqueles lugares que forman parte da nosa identidade e da nosa memoria colectiva”.

También el concejal de Urbanismo de Pontedeume, Daniel Ríos, se refirió a esta intervención en Ombre, indicando que esta es sola una primera actuación y que “ao longo dos vindeiros días” continuarán las labores de limpieza y mejora de otras fuentes y lavaderos del municipio, comenzando con el de Esteiro.