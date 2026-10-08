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Pontedeume

Excarcelado y evacuado al CHUF tras chocar con un muro y un poste en Pontedeume

El accidente ocurrió en la noche del miércoles en la parroquia de Nogueirosa

Redacción Ferrol
08/10/2026 13:51
El coche semivolcado tras chocar con un muro y un poste telefónico
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Un hombre de unos 40 años tuvo que ser excarcelado este miércoles después de sufrir un accidente de tráfico a la altura del kilómetro 1 de la AC-144, en la parroquia eumesa de Nogueirosa, confirma la Central de Emergencias del 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22.15 horas, cuando varios particulares alertaron de que un turismo había chocado contra un poste telefónico y su ocupante no podía salir de su interior. 

Según fuentes del operativo, el conductor se habría salido de la vía, batiendo con un muro de contención y después con el pilar, quedando semivolcado sobre el talud. 

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, que está investigando al hombre, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bombeiros do Eume y el servicio de mantenimiento de carreteras. 

Los efectivos del parque eumés se encargaron de las tareas de liberación de la persona implicada, que resultó herido, en principio de levedad, y fue trasladado en ambulancia al hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

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