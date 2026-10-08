Excarcelado y evacuado al CHUF tras chocar con un muro y un poste en Pontedeume
El accidente ocurrió en la noche del miércoles en la parroquia de Nogueirosa
Un hombre de unos 40 años tuvo que ser excarcelado este miércoles después de sufrir un accidente de tráfico a la altura del kilómetro 1 de la AC-144, en la parroquia eumesa de Nogueirosa, confirma la Central de Emergencias del 112 Galicia.
Los hechos ocurrieron en torno a las 22.15 horas, cuando varios particulares alertaron de que un turismo había chocado contra un poste telefónico y su ocupante no podía salir de su interior.
Según fuentes del operativo, el conductor se habría salido de la vía, batiendo con un muro de contención y después con el pilar, quedando semivolcado sobre el talud.
Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, que está investigando al hombre, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bombeiros do Eume y el servicio de mantenimiento de carreteras.
Los efectivos del parque eumés se encargaron de las tareas de liberación de la persona implicada, que resultó herido, en principio de levedad, y fue trasladado en ambulancia al hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).