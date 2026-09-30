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Pontedeume

El Concello de Pontedeume denuncia los residuos depositados en áreas naturales

Desde el gobierno local aseguran que la Policía Local intensificará las inspecciones y controles para identificar a los responsables

Redacción Ferrol
30/09/2026 21:28
Según el Consistorio, los hechos constituyen una infracción grave 
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El Ayuntamiento eumés ha hecho un llamamiento a la ciudadanía sobre los residuos depositados en diferentes zonas de la localidad. Desde el Concello señalan que se han detectado escombros, neumáticos y materiales metálicos en espacios naturales

Según el gobierno local, estos hechos constituyen “unha infracción grave da lexislación ambiental e das ordenanzas municipais”. Por ello, el Consistorio ha anunciado que tramitará los “correspondentes expedientes sancionadores, aplicando a multa máxima permitida pola lei autonómica de residuos de Galicia”. Además, ha confirmado que la Policía Local intensificará las inspecciones y controles para identificar a los responsables de estas infracciones. 

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