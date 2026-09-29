Pontedeume se reencontró con una de sus tradiciones más queridas: la subida a Breamo por San Miguel

Una romera fotografía en el interior del templo la imagen de San Miguel Daniel Alexandre

Con una temperatura agradable para finales del mes de septiembre pero con un viento más que desapacible se desarrolló este martes una de las tradiciones más queridas por los vecinos y vecinas de Pontedeume: subir a Breamo, por segunda vez en el año, para celebrar la romería de San Miguel.

Con esta celebración, organizada como es habitual por la Comisión de Festas das Peras, los eumeses dijeron adiós de manera oficiosa al verano, pensando ya en la próxima cita vinculada a este santo –que llegará, esperan que con mejor tiempo, el 8 de mayo–.

El cielo amenazaba lluvia desde primera hora de la mañana, algo que afectó al número de romeros y romeras que emprendieron su peregrinación hacia lo alto de la ermita. Los que sí lo hicieron pudieron tomar parte del acto litúrgico que comenzó a la una de la tarde y que precedió a la procesión, amenizada, como es habitual, al son de la música tradicional.

Subida a San Miguel de Breamo Más información

Durante toda la mañana fueron varios los que cumplieron con la tradición de bordear la iglesia –en tres, siete o nueve ocasiones– para espantar lo malo.

Cabe recordar que la primera romería se promovió por la Cofradía de San Miguel –cuya existencia se remonta a 1557– y en ella se celebraba una procesión desde la iglesia de Vilar. No fue hasta 1686 cuando se decidió celebrar también la segunda, la del 29 de septiembre.

Los eumeses subieron a Breamo, con la mirada puesta en el cielo, para la primera romería de San Miguel Más información

“A romaría de San Miguel de Breamo forma parte dos nosos recordos: das subidas ao monte, das xornadas compartidas coa familia e cos amigos e das lembranzas de quen a viviu antes ca nós”, aseveró el alcalde, Bernardo Fernández, que aprovechó sus redes sociales para agradecer la organización del evento a la comisión y la elaboración del cartel, “este precioso debuxo”, a Víctor Garabana. La predicción meteorológica hizo mella, también, en el número de personas que decidió quedarse a despedir la cita junto al dúo musical Karamba.