El nuevo parque infantil de Nogueirosa podrá utilizarse antes de acabar el año

Firma de la cesión de parcelas entre el regidor y los representantes vecinales Cedida

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y los representantes de la Asociación de Vecinos de Nogueirosa firmaron el pasado viernes el documento de cesión de un terreno para poder acometer la mejora y ampliación del espacio de ocio infantil que se sitúa en la zona.

“Damos un paso importante para facer realidade unha actuación moi necesaria para a parroquia”, dijo el alcalde tras cerrar el acuerdo por el que la entidad vecinal cede una parcela anexa a la antigua escuela “que nos permitirá executar a renovación e ampliación do actual parque infantil, cuxo estado de deterioro xa impide o seu uso”.

El regidor se compromete a que la intervención se realizará antes de que acabe el año. Tras las obras, los vecinos y vecinas de Nogueirosa tendrán un lugar para los menores “máis amplo, moderno e seguro para que os nenos e nenas poidan volver desfrutar dun lugar de xogo e convivencia”.

Fernández quiso agradecer a la AVV su “colaboración, disposición e implicación para facer posible este proxecto” y recordó que el trabajo conjunto entre Concello y entidades “é fundamental para dar resposta ás necesidades das nosas parroquias”.

Obras en la urbanización Olmo

Por otra parte, el Concello recuerda que este martes comienzan las obras para construir el nuevo acceso y una zona de estacionamiento en la urbanización Olmo, lo que obligará a que la entrada a la misma se haga por la avenida Castelao.