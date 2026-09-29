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Pontedeume

Cork y Pontedeume, unidos por el deporte, el teatro y las TIC, a través del Erasmus+

Alumnado y profesorado irlandés visitó hace unos días el municipio

Redacción Ferrol
29/09/2026 18:20
El alumnado eumés viajará el próximo mes a Cork
El alumnado eumés viajará el próximo mes a Cork
IES Breamo
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Alumnado y profesorado de Irlanda —concretamente del Ballincolling Community School de Cork– visitó durante la semana del 21 de septiembre las instalaciones del IES Breamo de Pontedeume, en el marco del programa Erasmus+. 

El director del centro, Ramiro Piñeiro, explica que este intercambio forma parte del proyecto ‘DramaTic’, centrado en el teatro, el deporte y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas pata favorecer la integración y la inclusión. Además de participar en sesiones de trabajo conjunto, los escolares y docentes tuvieron la oportunidad de conocer el Parque Natural Fragas do Eume, el monasterio de Caaveiro, así como de realizar una visita guiada por la villa eumesa. 

A comienzos del próximo mes de octubre será el alumnado del IES Breamo el que viajará a la ciudad irlandesa de Cork con el objetivo de, en esta nueva etapa de la iniciativa, de continuar reforzando vínculos entre los dos centros, mejorando al mismo tiempo las competencias comunicativas en lengua inglesa. 

“Coñecer os nosos veciños europeos e construír Europa a través da convivencia constitúe un dos principais eixes do programa Erasmus+”, asevera el director del IES Breamo.

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