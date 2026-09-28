El segundo San Miguel de Breamo del año fija el final del verano eumés

La anterior romería fue el 8 de mayo Jorge Meis

Pontedeume vive este martes el último de los tres días del año que todo eumés pide para disfrutarlo plenamente. Así, si el verano en la villa se adelantó al 8 de mayo, la segunda subida a Breamo en este día de San Miguel marca el final de la época estival.

La despedida será, como manda la tradición, subiendo a la capilla que corona el monte y cumpliendo con los ritos para espantar el “meigallo”. Habrá misa a las 13.00 horas, con procesión posterior del santo, acompañado con los sones de las gaitas y el tamboril.

Además de opciones para comer y beber en la zona, a las seis de la tarde el dúo Karamba se encargará de amenizar la fiesta de los cientos de devotos que cada año cumplen con su peregrinación.

Eso sí, se espera que esta vez la lluvia se haga presente en la zona, de modo que los romeros tendrán que ir equipados para plantarle cara al posible aguacero.