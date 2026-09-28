Comienzan en Pontedeume las obras del acceso y aparcamiento de la urbanización Olmo

Urbanización del Olmo en imagen de archivo Cedida

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, informa de que este martes, día 29, darán comienzo los trabajos para la construcción del nuevo acceso a la urbanización Olmo, una intervención que incluye, además, una nueva zona de estacionamiento.

El regidor eumés recuerda que esta actuación es una “demanda histórica” de los vecinos, no solo en términos de ampliación de las plazas de aparcamiento, sino también para mejorar la seguridad vial en el entorno”.

En ese sentido, desde el ejecutivo local se explica que para la correcta ejecución de estos trabajos deberá cortarse el acceso actual a la urbanización, por lo que la entrada a la misma tendrá hacerse a través de la avenida Castelao.

“Pedimos desculpas polas molestias que se poidan ocasionar por mor desta situación e agradecemos de antemán a comprensión da veciñanza”, apunta Fernández.