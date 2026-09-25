La Programación Kármica alcanza este fin de semana la sala Guion de Pontedeume

Laura, Supercarmen y Malena, las tres cantantes e instrumentistas de Tiburona Cedida

La Guion Clube de Pontedeume empieza este mismo viernes 25 uno de sus intensos fines de semana, esta noche, a partir de las 22.30 horas, con el concierto de Taïn, que llega a la sala a través de la Programación Kármica. Este ciclo promovido por Cape Producións, que se presentó ayer en Vilanova de Arousa con la participación del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, se desarrollará hasta el mes de marzo de 2027, con el apoyo de la Xunta. Independientemente de esta iniciativa, el local continuará el sábado su agenda musical con dos conciertos a cargo de un ‘combo’ femenino explosivo, formado por las madrileñas Tiburona y las gallegas Susto que Flipas.

El proyecto que inaugurará tanto la Programación Kármica, a nivel autonómico, como la del fin de semana en la Guion Clube, no esconde una identidad inquieta que rehúye de las etiquetas. Tras haberse estrenado rapeando y explorando la música urbana, en 2023 dio un volantazo a su carrera, de la mano del productor Juan de Dios, que lo condujo hacia sonoridades pop-rock. Con más de medio millón de reproducciones en menos de un año de ‘Amor Subterráneo’, este artista autodidacta presenta ahora ‘La Rendición’, el nuevo EP que está disponible en las principales plataformas desde este mismo verano.

Sábado 26

Los conciertos del sábado tienen su inicio previsto a las 23.00 horas, y harán protagonistas, por un lado, a las creadoras de su propio género. Desde Costa da Morte, Susto que flipas hará una demostración de ‘subnopunk’ para quien todavía no conozca a esta banda, con éxitos como los sencillos ‘Bocata de xarda’ y ‘Solo soy una chica’, títulos tan identificativos como el de su primer disco, ‘Parafina en la cocina’.

Tiburona, que estuvo nominada a los premios MIN 2025 como artista revelación, vendrá desde la capital estatal con su recién reformulada formación, ya que tras la marcha de Rita, el bajo de Malena se incorporó al equipo de Laura y Supercarmen, guitarrista y baterista, respectivamente. Además, este grupo se distingue porque ninguna lleva la voz cantante y, de hecho, todas se ocupan al mismo tiempo de su instrumento y del micrófono.

Las entradas para este concierto y el para de Taïn se pueden conseguir por anticipado en las páginas web de Entradium y Ticketrona, respectivamente, por alrededor de 10 euros.