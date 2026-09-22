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Pontedeume

Pontedeume modernizará por completo la señalización de los núcleos de las distintas parroquias

El Ayuntamiento reconoce que muchas de ellas son casi ilegibles debido a su desgaste

Redacción Ferrol
22/09/2026 17:54
Ejemplo de dos carteles, apenas legibles, debido al deterioro
Ejemplo de dos carteles, apenas legibles, debido al deterioro
Concello
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Pontedeume ha anunciado que procederá a renovar por completo la señalización de los núcleos urbanos de las diferentes parroquias. La actuación, explica el ejecutivo que dirige Bernardo Fernández, se llevará a cabo de manera progresiva en los próximos meses y permitirá cambiar las señales, “moitas delas desgastadas e practicamente ilexibles”, apuntan el Concello. La intervención también implicará la colocación de carteles en zonas en las que todavía no disponían de esta información. 

Reconocimiento

En otro orden de cosas, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió en su edición de este miércoles el anuncio por el que se somete a información pública, durante un mes, la incoación de expediente de honores y distinción –por parte del Concello de Pontedeume– a Manuel Pereira Abuín, “como xusto recoñecemento á súa intachable traxectoria e ao inmenso legado de servizo que deixou na nosa comunidade

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