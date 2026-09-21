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Pontedeume

Gallaecia iniciará en breve las obras de rehabilitación en el Torreón de los Andrade 

La actuación cuenta con una aportación de más de 273.000 euros procedentes del 2% cultural del Ejecutivo central

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/09/2026 04:25
La adjudicación a la firma compostelana bajó en casi 5.000 euros el importe de licitación
La adjudicación a la firma compostelana bajó en casi 5.000 euros el importe de licitación
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La empresa compostelana Gallaecia SL iniciará en los próximos días las obras de restauración de la cubierta y rehabilitación integral del Torreón de los Andrade, en Pontedeume. Así lo anunció el ejecutivo que dirige Bernardo Fernández después de firmar el acta de replanteo y comienzo de los trabajos a finales de la pasada semana.

Cabe recordar que, tal y como anunció en su momento este Diario, la actuación contaba con una inversión de 364.515,67 euros, cofinanciada entre el Concello y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana –aportando este último 273.386,75 procedentes del programa del 2% cultural–. La adjudicación a Gallaecia rebajó finalmente en 4.835,64 euros el importe inicial de licitación.

El Consistorio explica que la intervención comenzará con el vaciado del edificio, la instalación de los andamios y los trabajos interiores.

“Trátase dunha actuación clave para lograr unha mellor conservación dun dos maiores símbolos de Pontedeume e que será posible grazas á colaboración entre o Concello e o Goberno Central”, apuntó el alcalde.

Tareas

A grandes rasgos, los trabajos buscarán corregir las filtraciones y condensaciones de agua que derivan del actual sistema de cubierta, que emplea láminas de PVC. Para ello se instalará una nueva trasventilada “que garantice y facilite una mejor práctica de conservación, una mayor capacidad de evacuación directa y un mejor control de las escorrentías mediante juntas secas-abiertas”, figura en el pliego de prescripciones técnicas. El proyecto plantea, también, la posibilidad de recuperar la azotea como mirador. El plazo de ejecución de las obras asciende a nueve meses.

Alzado sur del Torreón dos Andrade, con el escudo heráldico

Rehabilitación integral del Torreón dos Andrade de Pontedeume tras décadas de intervenciones parciales

Más información

Desde el gobierno eumés recuerdan que esta intervención se suma a otras en el propio Torreón y su entorno, tales como la rehabilitación de los baños públicos ubicados en la planta baja, “a piques de rematar”, sostiene el Concello, o la mejora de los jardines de Lombardero –en fase de redacción–.

Trabajos de jardinería para embellecer la villa

El Consistorio eumés ha intensificado en las últimas semanas los trabajos de jardinería, mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes en diferentes puntos de la localidad.

Así las cosas, las actuaciones se han llevado a cabo ya en el cementerio municipal, la entrada del paseo marítimo, la avenida Saavedra Meneses, los jardines de Lombardero y el parque-mirador de la avenida de Ferrol.

“Este traballo terá continuidade nos vindeiros días en máis lugares”, aseveró el alcalde Bernardo Fernández, anunciando que el Concello se encuentra inmerso en la redacción de un proyecto para humanizar la plaza superior del mercado, en la calle San Miguel. “O obxectivo é convertelo nun espazo máis amable”, añadió.

Uno de los arreglos florales
Uno de los arreglos florales en el entorno del paseo
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