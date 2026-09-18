Acuerdo con la Diputación para ampliar la casa consistorial de Pontedeume

Valentín González y Bernardo Fernández, en la rúbrica del convenio Diputación

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, firmaron en la jornada de este viernes el convenio de colaboración para financiar la compra de un inmueble colindante a la casa consistorial eumesa, que permitirá ampliar las dependencias municipales.

El acuerdo establece que el organismo provincial aportará poco más del 64% del coste de la adquisición (561.728,34 euros), es decir, 360.000, financiando el propio Ayuntamiento la cantidad restante.

El inmueble, situado en el número 11 de la Calle Real, dispone de una superficie de 695 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja y dos más superiores.

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Desde la Diputación inciden en que la adquisición de esta edificación “ofrece unha oportunidade singular” de ampliar las instalaciones, teniendo en cuenta que la Casa do Concello se encuentra en pleno casco histórico. En la actualidad, las dependencias locales presentan una limitación de espacio y accesibilidad, “que impiden reunir nunha mesma sede todos os departamentos”, añaden desde la Diputación.

Con esta incorporación será posible concentrar las diferentes áreas, organizando mejor las zonas de trabajo y facilitando el acceso de toda la ciudadanía.

“A ubicación facía moi difícil atopar unha solución para ampliala”, añadió el regidor eumés, agradeciendo la colaboración del organismo que preside González Formoso. “É fundamental para que un concello das dimensións de Pontedeiume poida asumir un investimento tan importante”, remarcó Fernández.