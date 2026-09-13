“Se nos dijo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se aplica con carácter general”

Los propietarios, este domingo, cruzando el puente de piedra Cedida

Decenas de vecinos y propietarios de las Fragas do Eume se manifestaron este domingo en Pontedeume y Cabanas para pedirle a la Xunta que responda a su escrito del pasado mes de julio y para denunciar que “representantes” de la administración autonómica “hayan afirmado que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se aplica con carácter general”.

Ángeles Pita, la portavoz de la entidad convocante, la Asociación Parque Natural del Eume: Naturaleza y Desarrollo, aseguraba que esta afirmación “debería abrir todos los telediarios” y le pide a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que explique “qué quiso decir, en qué se basa y cómo responde a la denuncia de los vecinos”. Además, apunta que la organización sigue esperando la convocatoria de la reunión a la que la Patrimonio Natural se habría comprometido.

Los manifestantes recuerdan que las Fragas do Eume “están habitadas y trabajadas” y, por lo tanto, “son el hogar, el sustento económico y el modo de vida de sus vecinos”, por lo que el Plan Reitor de Uso e Xestión –PRUX– y las restricciones que impone “afectan a los usos tradicionales de sus tierras, a su economía familiar y a una forma de vida transmitida durante generaciones”. Es en este punto en el que la asociación considera que se vulnera el artículo 8 del citado Convenio Europeo de Derechos Humanos, “que protege el respeto al domicilio y a la vida privada y familiar”, por lo que cuando una limitación afecta a esos derechos “debe estar prevista en la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcionada”.

Para la asociación, sin embargo, el PRUX “no tiene en cuenta la realidad de los vecinos” y tampoco “valora debidamente el daño a su hogar y a su vida familiar frente al beneficio ambiental que se pretendía conseguir”, por lo que “imponer restricciones a ese modo de vida sin justificar el equilibrio entre lo que se perjudica y lo que se gana vulnera el artículo 8 del convenio”.

Ante esa situación, la entidad remitió en julio sendos escritos al presidente de la Xunta y a la Valedora do Pobo. Denuncia que todavía no ha recibido respuesta del primero y que la segunda sí admitió la queja inicial, si bien todavía no hay contestación a la solicitud de información. En todo caso, se recuerda que el contenido de los tratados europeos en vigor “forma parte del ordenamiento jurídico de España”, de ahí que se hubiera invitado a Alfonso Rueda a la manifestación “como máximo responsable político de que la administración autonómica actúe conforme a la ley”. En todo caso, y como no acudió, la entidad cree que es “especialmente necesario que el presidente dé explicaciones sobre lo sucedido”.