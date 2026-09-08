Buena fruta y degustación de sidra, este miércoles, en la Festa das Peras de Pontedeume

Lotes presentados a la anterior edición del Concurso de Froita Comisión

La Festa das Peras llega este miércoles 9 de septiembre a su sexta jornada consecutiva con dos clásicos presentes en cada edición. Las alboradas y fuegos despertarán a los eumeses más rezagados a las nueve de la mañana y, una hora más tarde, comenzará la recepción de los participantes en el Concurso de Froitas, que se celebrará en la Alameda de Raxoi y que mostrará los mejores lotes de los vecinos y vecinas.

Los mómaros y cabezudos volverán a recorrer las calles de la localidad a partir de las 11.00 horas y, al mediodía, llegará la degustación popular de sidra y, posteriormente, la entrega de los premios del concurso.

La actividad regresa por la tarde con un marcado carácter deportivo, gracias a la celebración de la decimonovena edición de la cronoescalada a Breamo, que partirá a las 18.00 horas de la Alameda de Raxoi en dirección a la ermita.

El apartado cultural volverá de la mano del recital poético Ramiro Fonte, en las instalaciones de la Casa da Cultura (18.30 horas), y la música cobrará protagonismo a partir de las nueve de la noche con la actuación del grupo As Pías. La cita con la orquesta Olympus, desde las diez y media, podrá fin a una intensa jornada festiva en Pontedeume, pensando todavía en los dos días de fiesta que restan por delante.