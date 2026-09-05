Aforo completo para arropar a Iglesias Villanueva como candidato del PP a la Alcaldía de Pontedeume

Un instante del acto celebrado en la Casa da Cultura Cedida

La Casa da Cultura albergó la presentación oficial de Ignacio Iglesias Villanueva como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Pontedeume en los próximo comicios que se celebrarán en mayo.

El evento, abierto al público, completó el aforo de la sala, teniendo algunos asistentes que seguir su transcurso de pie y desde otra estancia, algo que para los populares refleja un "éxito rotundo".

Iglesias Villanueva estuvo arropado, además, por otros miembros del partido, tales como Diego Calvo, Evaristo Ben, Gonzalo Trenos, Fran Varea o Martina Aneiros, entre otros.

"Gustaríame ver unha Casa da Cultura chea de eumenses con ganas de mirar cara ao futuro", declaraba el candidato esta semana; un deseo que finalmente pudo constatar en su presentación.