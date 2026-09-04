Pontedeume, siete días de Festa das Peras

El jueves 10 tendrá lugar el espectáculo de fuegos de artificio Archivo

Desgranar la programación de la Festa das Peras es complicado por su amplitud y por la cantidad de días y de contenidos que se suceden cada día. Lo mejor es vivirlas, dejarse llevar por el ambiente de la villa y, colaborando además con la celebración, adquirir el libro que incluye todo el programa de festejos.

Pero, para ir abriendo boca, desde este viernes arrancan As Peras con la presentación de la obra de Ramiro Fonte ‘Los puentes en el cielo’. Será a las 19.00 horas, en la Casa da Cultura, y participarán, además del alcalde, Bernardo Fernández, Anxo Lorenzo, Laura Rodríguez, Darío Villanueva, Antonio Seijas y José Fonte. Por la noche, desde las 21.30 horas, en la alameda de Raxoi se celebrará un concierto de grupos locales en el que estarán Pablo Bicho, Magma y Rey Mugre. Los jóvenes continuarán su programación mañana sábado con el festival de música urbana –20.30 horas– en el que estará LG1DO, Nyan Boe, Kike Varela, Diego Mariño y Unaiii y que continuará el domingo, a las 14.00 horas, con Diego Mariño, Drew Korme y Chus DJ.

Pero el “chupinazo” de las fiestas llegará el lunes 7 con la salida de los cabezudos y los mómaros desde la Praza Real, a las 12.00 horas, acompañados por música, en una jornada en la que se pronunciará, a las 20.00 horas, el pregón, a cargo de la Asociación Española contra el Cáncer.

El día 8 es la festividad de la Virgen de las Virtudes. Se celebra una misa solemne en su capilla y una procesión hasta la plaza de San Roque. Al mediodía –13.00 horas–, en el muelle, tiene lugar la cucaña marítima que finaliza con la quema del ‘galán’. El día 9 se organiza el concurso de frutas en la Alameda de Raxoi, que incluye degustación de sidra y entrega de premios, y el 10 es la festividad de San Nicolás de Tolentino y en su honor se oficia una misa solemne y se hace una procesión con la imagen del santo en torno al atrio de la iglesia parroquial. Se bendicen y reparten los ‘boliños’ de San Nicolás. Esa noche habrá, además, una sesión de fuegos artificiales en el muelle, escenificándose un combate naval entre el Torreón y un barco que quiere atacar la villa.

El día 11, para finalizar, se hace la subida o jira al Río Eume al lugar de A Xunqueira, donde se celebra la comida popular al son de las gaitas.

Más allá de estos contenidos habrá conciertos y verbenas nocturnas con grupos y orquestas de reconocido prestigio como la actuación –lunes 7, a las 21.30, en la Praza do Conde– de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre; la orquesta América de Vigo –martes a las 22.30–, Olympus –miércoles 9 a las 22.30–, Cinema –jueves 10, a las 22.30– o La Solución –viernes a las 00.30 horas–. La Banda de Música Charamela actuará el lunes a las 20.00 horas y habrá también tardeo con Los Platinos, el martes 8, a las 20.00 horas y el miércoles, a las 21.00, con el grupo As Pías.

Deporte, mercadillos, espectáculos infantiles o recitales poéticos completan un programa que crece año tras año.