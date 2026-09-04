La festa das Peras de Pontedeume se adapta a los nuevos tiempos con más actividades para la juventud

Los mómaros son protagonistas ineludibles de los festejos Jorge Meis

La Festa das Peras es una tradición muy arraigada en la villa de Pontedeume. Es su fiesta más larga y esperada de todo el año y, pese a que es un evento tradicional, con el paso de los años continúa incorporando novedades y adaptándose, como explica la concejala de Cultura, Alejandra Bellón, a los nuevos tiempos.

La fiesta “es la exaltación del orgullo eumés” recuerda la edila, que apunta que en ella tiene cabida lo tradicional, la devoción y, cómo no, los nuevos contenidos para los más jóvenes.

El Concello trabaja con una comisión de fiestas que este año, por primera vez, está presidida por una mujer, y se cuenta, además, con muchos voluntarios de corta edad, que han convertido, explica Bellón, un local cedido para venta de merchandisig en punto de encuentro diario, donde se reúnen niños y niñas de entre 12 y 20 años para colaborar, además de haber recuperado también la tradición del ‘caldeiro’, que no es otra que la de pedir por las casas para la celebración de las fiestas. “Es de agradecer esa colaboración de la juventud y sobre todo ver cómo están aprendiendo a hacer las fiestas desde dentro”, indica Bellón.

Entre esta tradición y la apuesta por el futuro se combinan actividades clásicas y religiosas como la novena a la Virgen de las Virtudes, la salida de los mómaros desde el martes por las calles de la localidad, la cucaña marítima, el concurso de frutas o el reparto de ‘boliños’ de San Nicolás del jueves 10, que protegen las casas y que cuentan cada año con una familia vicaria encargada de los actos –en esta edición es el Concello el que actuará como tal y se encargará de la organización y del reparto del día dedicado a San Nicolás– o la jira que pone fin a la fiesta de As Peras.

Alejandra Bellón explica que en esta edición, y con el fin de que se pueda disfrutar ya de actos el fin de semana para aquellos que trabajan, se apuesta por los jóvenes con un evento muy especial y que seguro que reunirá a multitud de aficionados. Se trata de lo que se denomina ‘Festival de DJs’ aunque no solo incluye pinchada sino actuaciones de jóvenes promesas de la música urbana.

Será el sábado a las 20.30 en la Praza do Conde cuando, con entrada gratuita, se suba al escenario LG1DO, que arrasa entre los jóvenes con su música urbana en gallego, entre otros artistas, algunos de los cuales han pasado ya estos días por las fiestas de Ferrol demostrando la legión de fans que convocan.

Los más pequeños tendrán atracciones y una tarde dedicada a juegos gratuitos en la alameda de Raxoi, donde también se instalarán puestos de artesanía y venta, volviendo a este lugar donde tradicionalmente se celebraban las fiestas.

El pregón de este año también es uno de los aspectos que destaca la edila. Correrá a cargo de la Asociación Española contra el Cáncer –lunes a las 20.30 horas–. Mientras en los últimos años se apostó por el ámbito cultural, en esta ocasión se busca “darle voz y dar el reconocimiento que merecen estas asociaciones, y en este caso, a la asociación contra el cáncer que, con sus voluntarios, ha estado haciendo una labor maravillosa”, apunta Bellón.

Pese a que todo parece inventado y que As Peras tiene todos los ingredientes para celebrar una semana de fiestas para todos los gustos, la concejala asegura que no ha tocado techo y que hay que ir adaptándose a los tiempos. Si las orquestas, hasta ahora, tocaban a partir de bien entrada la noche, ahora el tardeo está tomando protagonismo y siempre hay sitio para cambios.

En este sentido, la concejala avanza ya que para la próxima convocatoria se intentará recuperar la parte más tradicional de la Jira al río Eume, en la que la gente va en embarcaciones para compartir después sus meriendas, con algunas novedades.

Con cambios o sin ellos, la Festa das Peras tienen su futuro más que garantizado.