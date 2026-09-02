Arranca la Festa das Peras para todos: literatura, grupos locales y música urbana

Atracciones de feria en la Festa das Peras del pasado 2025 Emilio Cortizas

Este viernes 4 empieza la Festa das Peras de Pontedeume, que se prolongará hasta el próximo día 11, sumando un total de siete jornadas festivas con encuentros para todos los gustos. De hecho, este primer fin de semana constituye una buena muestra de la variedad en la programación, empezando con una presentación literaria de la obra ‘Los puentes en el cielo’, de Ramiro Fonte, y terminando con un festival de músicas urbanas y electrónica encabezado por Lg1do.

La Casa da Cultura acogerá la presentación inaugural, a las 19.00, en la que participarán Bernardo Fernández, Anxo Lorenzo, Laura Rodríguez Herrera (de Hércules Ediciones), Darío Villanueva, Antonio Seijas y José Fonte. A continuación, en la primera jornada serán protagonistas las bandas locales Pablo Bicho, Magma y Rey Mugre, que actuarán en la alameda de Raxoi, a las 21.30.

Al día siguiente, la Casa da Cultura volverá a dar inicio a la actividad, a la misma hora, con la entrega de premios del Concurso de Fotografía Mateo González. A continuación, a partir de las 20.30, en la Praza do Conde, empezará As Peras Fest, con entrada totalmente gratuita. En este evento actuarán artistas de referencia como son Lg1do, Nyan Boe, Kike Varela, Unaiii y Diego Mariño. Este último volverá a escena el domingo junto a Drew Korme y Chus DJ.

Próximos días

Los cabezudos y los mómaros tan representativos del territorio de Pontedeume saldrán a las 12.00 horas del lunes, desde la plaza Real. En este mismo espacio, a las 20.00, tendrá lugar el concierto de la banda de música Charamela, que precederá al pregón, a cargo de la Asociación Española Contra el Cáncer. Para terminar la jornada, en la Praza do Conde actuará Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre. Uno de los platos fuertes del día siguiente será la cucaña, a las 13.00, y la verbena con la orquesta América de Vigo.