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Pontedeume

La parroquia eumesa de Boebre contará con un parque biosaludable e infantil en terrenos cedidos por la entidad vecinal

Redacción Ferrol
27/08/2026 21:07
Firma del acuerdo entre el Concello y la entidad vecinal
Firma del acuerdo entre el Concello y la entidad vecinal
Cedida
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La parroquia eumesa de Boebre contará con su primer parque infantil y biosaludable, tal y como anunció esta semana el alcalde de la localidad, Bernanrdo Fernández.

Este proyecto consiste en la construcción de una nueva infraestructura que permitirá que los niños y niñas de la parroquia dispongan por primera vez de un espacio propio de juego y encuentro, y los mayores con una zona en la que ejercitarse.

La nueva construcción es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Vecinos de Boebre, propietaria de la parcela en la que se instalará el parque y que decidió, como explican desde el Concello, ceder su uso para poder hacer realidad esta actuación.

En este sentido, el alcalde agradeció este gesto que permite “encontrar a mellor solución e facer posible este novo equipamiento para a parroquia”, indicó Fernández Piñeiro.

De este modo, el regidor local hizo hincapié en que con actuaciones como esta “seguimos a mellorar os espazos públicos das nosas parroquias e, nesta ocasión, facémolo cun proxecto especialmente ilusionante para Boebre”.

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