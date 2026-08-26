El alcalde de Pontedeume denuncia los continuos actos vandálicos en el paseo marítimo 

El regidor pide colaboración ciudadana para encontrar al responsable Cedida

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, ha solicitado colaboración ciudadana debido a los actos vandálicos que han tenido lugar en la barandilla de madera del paseo marítimo que da acceso al campo de fútbol de Eume Deportivo.

Según el regidor, la infraestructura lleva alrededor de un mes sufriendo destrozos. “O último desperfecto produciuse hai apenas dúas semanas. Procedemos á súa reparación e os traballos quedaron rematados o pasado martes. Só catro días despois, esta volve ser a situación”, lamentó Fernández en sus redes sociales, donde adjuntó fotografías del estado en el que se encuentra el pasamanos.

En su opinión, es una “auténtica vergoña” y un comportamiento “absolutamente inaceptable”, puesto que no se trata de un accidente ni de un hecho puntual, sino que se trata de “danos provocados de maneira intencionada sobre mobiliario público que é de todos e todas”.

Debido a esto, Fernández pide a los residentes que avisen a la Policía Local o al propio Consistorio en caso de que alguien haya visto algún comportamiento sospechoso o cualquier indicio que pudiese tener relación con los hechos.

“Non podemos normalizar que uns poucos se dediquen a estragar aquilo que é de todos”, aseveró el alcalde, quien añadió que cada reparación supone volver a destinar erario para “arranxar o que nunca debería terse destruído”.

Finalmente, Bernardo Fernández aprovechó para recordar que el cuidado de la villa eumesa es una responsabilidad tanto individual como colectiva y espera que este tipo de incidentes dejen de tener lugar en la localidad para así garantizar la conservación y el buen mantenimiento de las infraestructuras.