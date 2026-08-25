El 061 asiste a un conductor herido tras salirse de la carretera en Pontedeume

Un particular alertó directamente del accidente al 061 Daniel Alexandre

Los servicios sanitarios de urgencia tuvieron que asistir este martes a un conductor que resultó herido tras sufrir una salida de vía en el término municipal de Pontedeume.

Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se registró sobre las 15.05 horas a la altura del punto kilométrico 1 de la AC-144, en el lugar de Esteiro, parroquia de Nogueirosa –concretamente a escasos metros del establecimiento de hostelería Río Covés, en dirección a Monfero–.

Un particular que presenció el accidente alertó del mismo al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia asistencial al tiempo que avisaba a la central autonómica, sumándose así efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. De este modo, desde el 112 se señaló que el hombre fue atendido en el punto, pero que no tenían constancia de que fuera necesario su traslado al centro hospitalario de referencia.

Falsa alarma

Apenas 20 minutos antes, sobre las 14.45, el Centro Integrado recibió otro aviso de accidente, en este caso en Ortigueira. Hasta el punto se desplazó el GES de la localidad, que no encontró el vehículo siniestrado. No obstante, poco después volvió a llamar el alertante afirmando que no era necesaria la asistencia.