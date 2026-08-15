Pontedeume pide una reunión urgente con Infraestructuras por el colapso en el puente
El alcalde amenaza con promover movilizaciones si no se soluciona
El Concello de Pontedeume solicitó este jueves una reunión urgente con el secretario de Estado de Infraestructuras con el fin de “abordar unha situación que, despois do sucedido onte e do que estamos a padecer hoxe, resulta xa totalmente inadmisible”, expone el alcalde, Bernardo Fernández, sobre lo que describen como el “colapso das dúas principais vías e arterias de comunicación como consecuencia dunha nefasta xestión e dunha pésima previsión, planificación e coordinación” de los trabajos de ejecución de las aceras del puente de piedra en el tramo de Cabanas.
El Consistorio amenaza con convocar concentraciones de protestas para manifestarse con la vecindad “se esta situación persiste”, dejando claro su rechazo a una situación que está “causando un prexuízo inasumible ao municipio” en la semana “con máis desprazamentos de todo o mes de agosto”, recuerda el primer edil.
“O que está acontecendo non pode normalizarse”, valora, sosteniendo que “non é razoable que unhas obras coñecidas e programadas con antelación provoquen día tras día retencións quilométricas e enormes dificultades de mobilidade, afectando directamente á vida diaria de centos de veciños e veciñas”.
En este sentido, reiteran que los trabajos son necesarios para garantizar la seguridad del puente de piedra, pero alegan que eso no justifica el perjuicio que está sufriendo la ciudadanía y los visitantes. “Entre administracións ten que existir coordinación, comunicación, previsión e respecto”, insiste Fernández, recordando que el Concello lleva tiempo advirtiendo de la situación y trasladando propuestas, pero sus iniciativas “non foron atendidas”, lamenta.