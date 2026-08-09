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Pontedeume

Oficializado el Estudio de Detalle de tres parcelas en el polígono de Campolongo

El BOP recogió en su edición del pasado jueves la resolución plenaria para la actualización de este documento

Redacción Ferrol
09/08/2026 22:05
El nuevo planeamiento se ajusta a los requerimientos de la promotora
El nuevo planeamiento se ajusta a los requerimientos de la promotora
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El gobierno local de Pontedeume anunció recientemente, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la formalización del acuerdo plenario para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle (ED) de cara a acometer la reurbanización de tres parcelas en el polígono industrial de Vidreiro-Campolongo. Así, si bien el trámite ya fue notificado el pasado mes de junio a través del DOG, la remisión al BOP de la resolución municipal la oficializa, abriendo un plazo de dos meses para la presentación de recursos por medio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Como se recordará, este ED, para los terrenos 24 a 26 de la mencionada área empresarial, tiene como objetivo actualizar los parámetros del anterior, que data de 2006, acercándolos a los establecidos inicialmente en el Plan Parcial (PP) del polígono y a las necesidades actuales del promotor del espacio, Breanca Inversiones. El documento, que puede consultarse tanto en el BOP del pasado 6 de agosto como en el apartado de Planteamento Urbanístico de la web municipal de Pontedeume, incluye las modificaciones propuestas para la adaptación de las parcelas, incluida la superficie de ocupación y edificabilidad máxima para las mismas. Cabe señalar, de igual modo, que muchos de los cambios servirán para actualizar los parámetros originales a la normativa actual, por ejemplo, en cuestiones de accesibilidad.

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