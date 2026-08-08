Filipinas y Perú, las culturas más lejanas que se encuentran en el Festival Internacional de Folclore de Pontedeume 2026

Actuación del Festival Folclórico Internacional Daniel Alexandre

Dos días al año, Pontedeume se transforma en un punto donde encontrarse con culturas tan distantes como la senegalesa y la polaca, el pasado 2025, o la peruana y filipina, en la presente edición, que ya va por la 37, de su Festival Internacional de Folclore. El evento continuará este sábado 8, a partir de las 20.30 horas en la plaza de San Roque, con el protagonismo de la agrupación andaluza participante en esta convocatoria, de Almería, y, por supuesto, de los anfitriones eumeses de la AFC Orballo.

La exhibición de los folclores filipino y peruano tuvo lugar este viernes 7, respectivamente, de la mano de Pasacat Philippine Performing Arts Company, una agrupación fundada en 1970 en San Diego (California) que actuó por todo EEUU y más allá, y de Identidad Perú, una organización nacida en 1993, integrada por algunos de los mejores músicos y bailarines del país, que cuenta con el reconocimiento del Instituto Nacional de Cultura.

Festival Folclórico Internacional Daniel Alexandre

Este sábado, en cambio, “nos quedamos por España”, expresa la presidenta de la Asociación Folclórica e Cultural Orballo, Natalia Martínez, explicando que se trata de una jornada en la que tanto esta entidad local como el Grupo Municipal de Folclore ‘Virgen del Mar’ de Almería, que también actuaron ayer, tienen preparado una actuación más extensa en forma de espectáculo.

Aunque la música y el baile de los distintos lugares son elementos protagonistas en el festival, el factor de las vestimentas tradicionales con las que sube al escenario cada agrupación también es clave para acercarse a los folclores en cuestión. Tal como comenta Silvia Martínez, la diversidad de este mundo se aprecia especialmente en los trajes, que con sus formas y materiales delatan numerosas diferencias, como puede ser, entre las más evidentes, el clima, que también condiciona el “tipo de cultura” del territorio.

Vestidos tradicionales de Galicia, precisamente, son los que se representan en las láminas que se ponen a la venta en un puesto durante el festival, con siluetas que “están basadas en fotografías de nuestros trajes, de Orballo”. Además, para ayudar a sufragar los gastos, también se ofrecen bolsas ilustradas con bailadores y termos con el cuatrisquel identificativo de la asociación folclórica cultural.

Recorrido

Al ingresar, en 2004, en la Federación Española de Coros y Danzas de España –Facyde–, desde la organización “nos pusimos en contacto con compañeros que ya tienen unos festivales mucho más rodados”, apunta la directiva, en referencia a eventos que se integran en el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales –Cioff–, que “nos dio pie a mejorar un poco la calidad de los grupos a nivel internacional”. En concreto, los grupos extranjeros los consiguen a través de la Mostra Folklórica de Viveiro, que coincide con el encuentro de Pontedeume.

Desfile previo a las actuaciones Daniel Alexandre

Los festivales de Cioff como este son más extensos en fechas y requieren programar un mayor número de grupos internacionales, un sistema que la asociación ve lejos por el momento: “nosotros por la parte económica ni a lo mejor el pueblo podría asumir una infraestructura de ese calibre”, valora la presidenta. En cualquier caso, también dio cuenta del beneficio que supondría integrarse en la organización de nivel mundial, ya que “si traes cinco grupos extranjeros, con una media de 30 personas por grupo, son ciento y pico personas que están consumiendo y comprando cosas” durante cuatro o cinco días.

No obstante, en estos 37 años, el encuentro eumés ha dado grandes pasos. “Los grupos a nivel internacional, al principio eran del país vecino, casi siempre Portugal, o a lo mejor algún grupo venía de un festival cercano, de la Romería Internacional, que se celebraba en Sada”, rememora la presidenta, destacando además la imprescindible “ayuda del Ayuntamiento de Pontedeume, que siempre está al pie del cañón, y una subvención de la Diputación de A Coruña”.

Fotografía

El cartel de este XXXVII Festival Internacional de Folclore de Pontedeume retrata a una de las artistas senegalesas del Ballet Folclórico Jammu, que el año pasado se subió al escenario de la plaza de San Roque. Se trata de la fotografía de Carlos Iván Romero Faraldo, ganadora del Certamen de Fotografía Mateo González Miño. Este concurso, que sirve anualmente para ilustrar el cartel de la siguiente convocatoria, rinde homenaje al actor que “durante muchos años fue presentador de nuestro festival”, recuerda, y “para nosotros fue un golpe bastante fuerte, igual que para su familia”.

Las personas inscritas “tienen plena libertad para hacer fotografías los dos días del festival”, pudiendo enviar un máximo de cuatro propuestas hasta el viernes 21, y el premio, que incluye un viaje para dos, se entregará en los actos de las Festas das Peras.

Orballo

La asociación organizadora nació 10 años antes de haber fundado el Festival Internacional de Folclore, a raíz “de la idea de un grupo de madres de aquí, del pueblo de Pontedeume, que quisieron mantener la tradición en cuanto a los cantos y los bailes de la zona”, de manera que su historia empezó impartiendo clases como las que continúan ofreciendo a día de hoy en la denominada Escola de Folclore de AFC Orballo.

“Promover y difundir la cultura tradicional de Galicia” es el objetivo social de esta agrupación, por la que pasaron distintas manos a lo largo de los 47 años de vida que cumplirá este año. Por lo tanto, el colectivo desarrolla todo tipo de actividades relacionadas con su campo de acción, desde otros festivales como el Vermú Folk que se celebró el año pasado por estas mismas fechas, pasando por la Mostra Infantil de Folclore de Pontedeume, hasta formaciones y talleres como los de pandereta que se propusieron en los últimos meses en las parroquias de Olmo, Ombre, Centroña, Andrade y Nogueirosa, entre otros ejemplos.

Además, es habitual encontrar a los músicos y bailadores de Orballo ambientando muy distintas citas populares, como los Maios, el Día das Letras Galegas, ferias gastronómicas y otra clase de encuentros, particularmente representativos del municipio, como puede ser el ya consolidado Vila do Libro.

Por lo tanto, el Festival Internacional de Folclore de Pontedeume constituye los dos días más grandes del año para la AFC Orballo, que traspasa su objetivo principal poniendo la cultura tradicional de Galicia en conexión con otras músicas y bailes procedentes de distintos continentes.