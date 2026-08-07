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Folclore Internacional

Empieza el Festival Internacional de Folclore de Pontedeume que organiza la asociación Orballo

Grupos de Filipinas, Perú y Almería serán los invitados de este mismo viernes 7

Redacción Ferrol
07/08/2026 11:54
El grupo filipino Pasacat Philippine Performing Art será uno de los participantes del XXXVII Festival Internacional de Folclore de Pontedeume
El grupo filipino Pasacat Philippine Performing Art será uno de los participantes del XXXVII Festival Internacional de Folclore de Pontedeume
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Este mismo viernes 7, a partir de las 20.30, se inaugurará la XXXVII edición del tradicional Festival Internacional de Folclore de Pontedeume, que continuará el sábado 8, a partir de la misma hora, en la plaza de San Roque, con las agrupaciones estatales.

Las agrupaciones participantes de este año serán Pasacat Philippine Performing Art (Filipinas), la asociación cultural Identidad Perú, el Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar (Almería) y por supuesto, los anfitriones de Orballo.

Como siempre, este encuentro multicultural está organizado por la Asociación Folclórica e Cultural Orballo, y cuenta con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España –Facyde–, el Concello eumés y la Diputación de A Coruña.

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