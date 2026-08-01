Pontedeume apela a Gobierno y Xunta para mejorar la situación del transporte público
El Concello aprobó una moción, con el visto bueno de toda la corporación
La corporación de Pontedeume dio luz verde por unanimidad a una moción socialista en la que se le reclama al Gobierno central y a la Xunta de Galicia una mejora del transporte público, tanto ferroviario como por carretera, en la comarca.
La propuesta, que salió adelante con una enmienda del BNG para instar a que se incluya el trazado de la vía férrea en el Corredor Atlántico, reafirma el compromiso del Consistorio eumés con la “defensa dun transporte público, accesible, sostible e de calidade, como un servizo esencial para garantir a igualdade de oportunidades e a cohesión territorial”.
Así las cosas, el texto reclama al gobierno gallego “atender as reclamacións formuladas polo Concello e pola cidadanía”, con incrementos en las frecuencias y mejoras de los horarios para garantizar conexiones eficaces.
Al Ministerio de Transportes y el ADIF se le solicita “impulsar, con carácter prioritario, actuacións necesarias para a modernización da infraestrutura ferroviaria ao seu paso por Pontedeume e polo conxunto da liña A Coruña-Ferrol, aumentar a fiabilidade do servizo e garantir unha oferta suficiente, moderna e adaptada ás necesidades da comarca”.
Por su parte, el Foro Cidadán polo Ferrocarril mostró su satisfacción por la aprobación de dicha moción.