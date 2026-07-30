Un camión comienza a arder en plena marcha en Pontedeume

La cabina del vehículo, envuelta en llamas Lorena López

Los usuarios de la autopista AP-9 en el área de Ferrolterra vivieron esta mañana momentos de tensión al comenzar a arder un camión que circulaba por la mencionada vía a su paso por Pontedeume. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro, cuyo origen se sigue investigando, se registró en torno a las 10.30 horas a la altura del punto kilométrico 18 de esta carretera, en sentido a A Coruña, a escasos metros de la entrada del túnel de Campolongo (en la parroquia de Vilar).

Así, fue un particular el que alertó del incidente a la central autonómica, señalando que un vehículo pesado (en un principio se creía que era una furgoneta, pero después se comprobó que era un camión de pequeñas dimensiones) estaba estacionado en el arcén y que salía una densa humareda del área del motor. Desde el 112, por su parte, se movilizaron hasta el lugar sendas dotaciones de los parques comarcales Bombeiros do Eume (con base en As Pontes) y de Betanzos, así como efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de viales.

La intervención, de este modo, fue rápida y al poco tiempo los equipos de extinción lograron apagar las llamas del vehículo, cuya parte frontal quedó muy afectada. No obstante, a causa del suceso, los agentes del Instituto Armado tuvieron que cerrar uno de los carriles, lo que sumado a la gran carga de turismos a esas horas por la carretera provocó importantes retenciones. En cualquier caso, el operativo se dio por finalizado apenas dos horas más tarde, permaneciendo en el punto la cuadrilla de mantenimiento.