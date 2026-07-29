Vuelve el Festival de Maxia de Pontedeume durante cinco días en ocho escenarios diferentes

El ilusionista Andy González en una de las anteriores ediciones del evento Jorge Meis

El Concello de Pontedeume celebrará, desde este domingo 2 y hasta el próximo jueves 6 de agosto, una nueva edición de su Festival de Maxia, con la colaboración de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña. La propuesta volverá a convertir un año más el municipio en un polo de atracción tanto para niños y niñas, uno de los públicos favoritos para el sector del ilusionismo, como para personas adultas que disfruten impresionándose con los trucos de algunos de los mejores profesionales de Galicia.

Los cinco días de magia que se proponen en esta convocatoria se estrenarán en la plaza Rosalía de Castro, escenario donde se continuarán desarrollando espectáculos gratuitos hasta el fin del evento, aunque simultáneamente también se ofrecerán otras exhibiciones por las parroquias.

Todas las citas

La primera propuesta corresponde al espectáculo ‘50 anos’, que se desarrollará todos los días en el mismo horario nocturno, a partir de las 22.00 horas, y la siguiente jornada, sin cambiar de escenario, se realizará una nueva sesión de este número de magia de calle. Así, la programación del lunes 3 arrancará con esta función, a las 13.00, repitiéndose de la misma manera el martes 4, miércoles 5 y jueves 6.

Además, a la plaza Rosalía de Castro también llevará O Mago Antón su ‘A volta a Galicia en 313 concellos’, un espectáculo que tendrá pases diarios, desde el lunes 3 hasta el martes 4, siempre a las 19.30 horas.

Por otra parte estarán los escenarios de las distintas parroquias, en los que actuarán el Mago Charlangas (con su ‘A Temporal’) y Charly Braun (con ‘Loca Academia de Maxia’, ‘A igualdade é cousa de maxia’, ‘Hotel Transilvania’ o ‘Charly Potter e a Escola de Maxia’), también a las 19.30. El lunes será el turno de los locales sociales de Nogueirosa y Centroña; el martes, de Ombre y Campolongo; el miércoles, de Olmo y Boebre, y el jueves 6, de Andrade.