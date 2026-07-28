El antiguo Pazo dos Azpilicueta de Pontedeume despierta el interés de inversores internacionales

Estado actual del pazo Procesos Inmobiliaria

La venta del Pazo dos Azpilicueta, una histórica construcción de 1828 ubicada en la parroquia de Nogueirosa, en Pontedeume, entra en una nueva fase tras la actualización de su precio de salida. El inmueble ha rebajado su coste a 254.000 euros –frente a los 265.000 euros fijados el pasado mes de marzo– con el objetivo de incentivar la presentación de ofertas formales.

Tal y como confirma a este Diario Álex Álvarez, responsable de Procesos Inmobiliaria, en los últimos dos meses se ha registrado un interés notable por parte de diferentes perfiles inversores, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, la operación no ha llegado a cerrarse, en parte, debido a las exigencias técnicas que requiere la edificación. “Realmente no es un problema de coste relacionado al activo, sino a la ejecución de las obras”, señala el experto.

Entre las propuestas que ha recibido recientemente esta agencia destaca la de un grupo de empresarios de Venezuela cuyo objetivo era desarrollar un proyecto de ‘glamping’ –forma de turismo que mezcla la acampada al aire libre con los servicios de lujo de un hotel– en la parcela, que cuenta con una extensión de terreno de 9.669 metros cuadrados.

La operación no fructificó, expone Álvarez, debido a que los promotores pretendían iniciar la actividad en la finca antes de acometer la rehabilitación del pazo. “Trabajar en la recuperación del inmueble es prácticamente condición ‘sine qua non’ para el desarrollo de cualquier propuesta” asevera.

El Pazo dos Azpilicueta de Pontedeume, una 'joya' del siglo XIX que busca nuevo propietario Más información

Este edificio eumés del siglo XIX también ha recibido consultas desde Estados Unidos y Suiza para su adquisición como residencia particular, descartando la explotación comercial. “Familias con apego y conexión familiar con Pontedeume llegaron a valorar la compra para ejecutar el proyecto del hotel, descartándolo finalmente por otro tipo de activos”, añaden desde Procesos Inmobiliaria, indicando que “si la operación llegase a cerrarse en estos meses de julio y agosto, se podrían valorar otras propuestas serias”.

La también conocida como Casa Grande dos Azpilicueta ha despertado, además, el interés de empresas locales vinculadas al sector de la construcción y que ya han adquirido otros edificios en Ferrolterra. A este respecto, Álvarez incide en que sopesaban poner en marcha un hotel vinculado, también, al ámbito de la restauración y la realización de eventos.

Visto bueno de Patrimonio

Pese a estas consultas, el principal reto de los compradores siguen siendo los trabajos para devolver a su esplendor la edificación. Cabe recordar que este pazo se comercializa con un proyecto de rehabilitación integral ya aprobado por el Ayuntamiento de Pontedeume, la Xunta de Galicia y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que plantea convertir el edificio en un hotel boutique de clase A con capacidad para entre 12 y 16 habitaciones.

Recreación por ordenador del proyecto para el hotel boutique Procesos Inmobiliaria

El plazo de ejecución de las actuaciones necesarias para conseguirlo –entre las que figuran, entre otras, la consolidación de muros, el refuerzo de cimentaciones, la sustitución de la cubierta o la incorporación de aislamiento térmico– ascendería a 18 meses, a los que habría que sumar otros tres o cuatro más desde la adquisición