Leche Celta incorpora un nuevo modelo de gestión de depuradoras más eficiente

La conselleira de Medio Rural, en una visita a la fábrica de Pontedeume en 2024 Emilio Cortizas

Leche Celta acaba de poner en marcha un nuevo modelo integral de gestión de sus estaciones depuradoras de aguas residuales industriales en sus tres plantas –Pontedeume, Meruelo y Ávila– que mejorará la eficiencia energética e hídrica en los procesos productivos.

La empresa Edison NextSpain es la encargada de implantar este sistema a través de un contrato que tiene cinco años de duración y que incluye no solo la operación de las depuradoras, sino también el mantenimiento, la digitalización y la capacidad inversora.

Explica la empresa que el objetivo es optimizar el uso de recursos y, en consecuencia, reducir los consumos y mejorar el rendimiento de las tres instalaciones. El ahorro se producirá ya en el primer año de funcionamiento, indica Edison.

El director industrial de Leche Celta, Jesús García, señala que la inversión forma parte de “nuestro compromiso con la mejora continua de las plantas y con una producción cada vez más eficiente y sostenible. Soluciones como esta aportan valor tanto desde el punto de vista operativo como ambiental”.

Por su parte, el director de la división industrial de Edison NextSpain, Luis Urrutia, asegura que el acuerdo “refleja nuestra forma de acompañar a la industria: transformando infraestructuras esenciales como las estaciones depuradoras en herramientas de eficiencia energética e hídrica que generan valor”.

Las actuaciones previstas serán financiadas e implantadas por Edison dentro de un modelo de colaboración que “se basa en resultados”. Además, desarrollará “nuevas oportunidades de mejora durante toda la vigencia del contrato”.

La empresa tiene más de 50 clientes en los sectores químico, papelero, alimentación, vidrio, farmacéutico o plásticos y ha desarrollado 2.500 proyectos.