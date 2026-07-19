Propietarios de terrenos en las Fragas do Eume se manifestaron este domingo en Ombre

Las plataformas de afectados pedirán una audiencia con el presidente de la Xunta Cedida

Los dueños de las parcelas privadas ubicadas en las Fragas do Eume se manifestaron este domingo en la parroquia de Ombre para protestar por las restricciones de uso que, según ellos, están sufriendo sus tierras debido a la gestión y conservación del área por parte de la Xunta de Galicia.

La Asociación Parque Natural del Eume: Naturaleza y Desarrollo, criticó a la Consellería de Medio Ambiente, a la que acusaron de no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos durante la reunión mantenida el pasado jueves entre su directora general y las dos plataformas de afectados. En ella, ambas explicaron sus motivos para presentar alegaciones contra el decreto regulador de la zona. No obstante, afirmaron que el departamento autonómico rechazó la petición sin aclarar el porqué de su negativa y remitiendo a ambos colectivos al Tribunal de Estrasburgo.

Por ello, los titulares de los terrenos anunciaron que solicitarán una audiencia con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para exponerle sus quejas. Además, avanzaron que informarán al Consejo de Europa sobre la situación.

A la manifestación también acudieron el regidor local, Bernardo Fernández, y el diputado socialista Aitor Bouza, quien aseguró que seguirá trasladando las reivindicaciones a la Cámara.