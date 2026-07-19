Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Propietarios de terrenos en las Fragas do Eume se manifestaron este domingo en Ombre

El alcalde de la villa, Bernardo Fernández, y el diputado socialista Aitor Bouza, también acudieron a la concentración

Redacción Ferrol
19/07/2026 19:43
manifestacion dueños terrenos fragas do eume - cedida
Las plataformas de afectados pedirán una audiencia con el presidente de la Xunta
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los dueños de las parcelas privadas ubicadas en las Fragas do Eume se manifestaron este domingo en la parroquia de Ombre para protestar por las restricciones de uso que, según ellos, están sufriendo sus tierras debido a la gestión y conservación del área por parte de la Xunta de Galicia.

La Asociación Parque Natural del Eume: Naturaleza y Desarrollo, criticó a la Consellería de Medio Ambiente, a la que acusaron de no respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos durante la reunión mantenida el pasado jueves entre su directora general y las dos plataformas de afectados. En ella, ambas explicaron sus motivos para presentar alegaciones contra el decreto regulador de la zona. No obstante, afirmaron que el departamento autonómico rechazó la petición sin aclarar el porqué de su negativa y remitiendo a ambos colectivos al Tribunal de Estrasburgo.

Por ello, los titulares de los terrenos anunciaron que solicitarán una audiencia con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para exponerle sus quejas. Además, avanzaron que informarán al Consejo de Europa sobre la situación.

A la manifestación también acudieron el regidor local, Bernardo Fernández, y el diputado socialista Aitor Bouza, quien aseguró que seguirá trasladando las reivindicaciones a la Cámara.

reunion fragas do eume - xunta

La Xunta estudiará vías para gestionar las Fragas do Eume sin afectar a los propietarios

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620