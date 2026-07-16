La Xunta estudiará vías para gestionar las Fragas do Eume sin afectar a los propietarios

El encuentro tuvo lugar en la capital autonómica Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia defendió este jueves su gestión del Parque Natural Fragas do Eume. No obstante, también anunció que estudiará alternativas para facilitar la coexistencia de los intereses de los propietarios y vecinos con la conservación del área.

Concretamente, la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, se reunió en Santiago de Compostela con los representantes de los dueños de los terrenos ubicados dentro de la zona eumesa, quienes denuncian las restricciones de uso que sufren sus parcelas.

En dicho encuentro, Díaz les trasladó la voluntad de diálogo por parte del ejecutivo gallego y se ofreció a buscar opciones para que los miembros de las entidades puedan aprovechar sus tierras y, a su vez, que sea posible seguir protegiendo el bosque atlántico.

Más allá de esto, explicó que las limitaciones establecidas forman parte de las medidas para mantener el buen estado de este tipo de espacios y que, en principio, el Gobierno autonómico no tiene que compensar a los titulares. Además, señaló que sólo se podrían reclamar indemnizaciones si se confirmasen pérdidas económicas, algo que se tendría que cuantificar. Por ello, les ofreció que aporten a la Xunta documentación que permita acreditar aquellas propiedades que, según ellos, se están viendo afectadas por la ejecución del Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX).

Asimismo, prometió que los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático analizarán cada caso para intentar hallar una solución al problema.

Por otro lado, la responsable autonómica señaló que el departamento mantiene activo el programa de compra de parcelas privadas, basado en valoraciones técnicas objetivas y mediante el cual se adquirieron más de 120 hectáreas. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Alfonso Rueda, pretende ampliar la superficie pública del parque, en el que 80% de los terrenos pertenecen a particulares.

Finalmente, Marisol Díaz recordó que, en los últimos meses, el Tribunal Superior de Galicia dictó varias sentencias a favor de la gestión del Parque Natural por parte de la Xunta.