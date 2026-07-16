La casa consistorial de Pontedeume se ampliará tras la adquisición de la ‘Casa de Fina Prado’
El gobierno califica de "paso histórico" el acuerdo
El Concello de Pontedeume ha cerrado el acuerdo para adquirir la conocida como ‘Casa de Fina Prado’, un movimiento que desde el ejecutivo local califican de estratégico para poder acometer la ampliación de las dependencias de la casa consistorial.
Se trata de un “paso histórico” para hacer posible la centralización en un mismo espacio de servicios que, en la actualidad, se ubican en diferentes inmuebles, al tiempo que se amplía el patrimonio público de la localidad. El alcalde, Bernardo Fernández, valoró este avance como un logro crucial, aseverando que “hoxe é un día moi importante para a nosa vila. Despois de moitos meses de negociación e dun traballo intenso, podemos anunciar que o Concello ten pechado o acordo, unha operación que vai marcar un antes e un despois tanto na organización dos servizos municipais como no patrimonio público de Pontedeume”.
Desde el gobierno local remarcan que tras esta operación el Ayuntamiento será más próximo, accesible, coordinado y eficiente. “Esta adquisición vai moito máis alá da compra dun inmoble. Significa construír unha administración máis moderna e funcional, capaz de ofrecer unha mellor atención á cidadanía”, añadió el regidor eumés.