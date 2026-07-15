El PP de Pontedeume critica que PSOE y BNG “se apunten el tanto” de las ayudas y exenciones al marisqueo

Imagen de archivo de la sede el pósito eumés Jorge Meis

El grupo municipal del PP de Pontedeume emitió este miércoles un comunicado en el que califica de “hipocresía política” la actitud del PSdeG-PSOE y BNG sobre la situación del sector marisquero. La formación censura que “se apunten el tanto” de las ayudas anunciadas por la Xunta para la regeneración de los bancos, así como de las exenciones a la Seguridad Social para mariscadoras en paro forzoso del Ministerio de Inclusión.

El PSOE reclamará en la Cámara gallega apoyo al marisqueo y las artes menores de Pontedeume Más información

“Lo que ninguno de los dos menciona en sus publicaciones es la realidad de lo que votaron en el Ayuntamiento. Ninguno quiso incorporar que se exigiese al Gobierno la exención del pago a la Seguridad Social”, aseguran los populares en relación a la moción votada en pleno en el mes de abril.