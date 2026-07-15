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Pontedeume

El PP de Pontedeume critica que PSOE y BNG “se apunten el tanto” de las ayudas y exenciones al marisqueo

La formación afea que no cuenten "la realidad de lo que votaron en el Ayuntamiento"

Redacción
15/07/2026 17:31
Imagen de archivo de la sede el pósito eumés
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Jorge Meis
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El grupo municipal del PP de Pontedeume emitió este miércoles un comunicado en el que califica de “hipocresía política” la actitud del PSdeG-PSOE y BNG sobre la situación del sector marisquero. La formación censura que “se apunten el tanto” de las ayudas anunciadas por la Xunta para la regeneración de los bancos, así como de las exenciones a la Seguridad Social para mariscadoras en paro forzoso del Ministerio de Inclusión.

Imagen de archivo de actividad marisquera en la ría de Pontedeume

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“Lo que ninguno de los dos menciona en sus publicaciones es la realidad de lo que votaron en el Ayuntamiento. Ninguno quiso incorporar que se exigiese al Gobierno la exención del pago a la Seguridad Social”, aseguran los populares en relación a la moción votada en pleno en el mes de abril.

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