Mar analiza con el pósito de Pontedeume la situación del marisqueo a flote en la ría

El encuentro tuvo lugar en la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Cedida

Representantes de la Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Pontedeume mantuvieron un encuentro de trabajo con los directores xerais de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y de Desenvolvemento Pesqueiro, Isaac Rosón y Ángeles V. Suárez, respectivamente, en el que abordaron la situación del marisqueo a flote en la zona.

La reunión, en la que también se analizaron las líneas de colaboración entre Xunta y pósitos, forma parte de la ronda de contactos que está llevando a cabo el departamento autonómico.

Recuperación de los bancos

Por su parte, el PSdeG-PSOE de Pontedeume valoró este martes el anuncio del gobierno gallego de invertir unos 400.000 euros para la recuperación de los bancos marisqueros de la ría eumesa. “Trátase dunha actuación necesaria e que chega meses despois da insistencia do Partido Socialista para denunciar a situación de abandono que sufrían o marisqueo a pé, a flote e o sector das artes menores”, afirma la agrupación.

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A este respecto, recuerdan que el pleno del Concello aprobó una moción –consensuada con la Cofradía– para instar a la Xunta a asumir sus responsabilidades y que también llevaron al Parlamento una batería de iniciativas.