La antología foto-textual de Fernández Liz ve la luz este jueves en Pontedeume

La comisaria se animó a realizar algunos viajes con el fotógrafo, tal como registra esta imagen de Fernández Liz en la que Lola Ramírez charla con dos iraníes J. L. Fernández Liz

“Desde el momento que José Luis cerró los ojos” tuvo en mente su pareja, la también periodista Lola Ramírez, sacar a la luz una antología que continuase, más allá de su muerte, en 2024, con una labor de compromiso social desarrollada en muy distintos puntos del planeta. El histórico edificio de la Casa da Cultura de Pontedeume será el escenario de esta propuesta que, por fin, se inaugurará este jueves 16, a las 19.00 horas, con un acto sencillo en el que se ofrecerá “un pincho fusión Marruecos-Galicia”, unos breuats de pollo y de langostino ideales para recordar o acercarse por primera vez al legado de este fotógrafo lucense.

La ciudad natal de José Luis Fernández Liz o el propio Pontedeume, un territorio ligado al autor por vínculo familiar y que después se convertiría en hogar de esta pareja durante más de 30 años, son tan solo algunos de los escenarios que encontrará el visitante, junto a otros como Casablanca, Senegal, Kirguistán, Irán, Benín, Mauthausen, Abu Dabi, Granada o Madrid. En este último lugar, en la Facultad de Ciencias de la Información, fue donde se conocieron el autor y la que hoy es comisaria de esta muestra antológica titulada ‘La mirada del hombre que cambió mi forma de mirar’.

A pesar de que evoque una dimensión muy personal, el nombre de la exposición revela una parte importante del motor que movía al fotógrafo y escritor, profesor de profesión, cuyas instantáneas, “aunque sean de muchísima belleza, tienen un fondo de crítica social, de llamada a la solidaridad”, explica Lola Ramírez, que en este momento está “haciendo lo que él quería hacer”, tratando de que “su mirada llegara al mayor número posible de gente”. Fernández Liz era “una persona anticonsumismo” caracterizada por “una solidaridad que a mí a veces hasta me sobrepasaba”, confiesa, ya que, “como persona enamorada” al principio de la relación ansiaba un protagonismo imposible para alguien “que mira tanto a los demás”, calando en ella el mensaje de que la humanidad debería ser “menos individualista”.

Así pues, en los distintos libros de viajes que publicó no se podrán encontrar recomendaciones de hospedaje o lugares para comer, sino un retrato de los lugares y modos de vida de sus habitantes, complementado en numerosas ocasiones por partes de historia: por ejemplo, en ‘Enfocando a la mujer silenciada. Con el objetivo 5’ da a conocer a Egeria, la viajera y escritora que, “muchos años antes de que la madre de Marco Polo pensara en tener un hijo, esta señora, que además provenía de Galicia, de Gallaecia”, atravesó numerosísimas fronteras sola.

Entre los cerca de 20 títulos editados, siempre combinando fotografías y textos, se registran desde “nuestros viajes en bicicleta por Europa”, en cuadernos de menor tamaño, hasta los de mayor envergadura como las experiencias recogidas a lo largo de la Ruta de la Seda: “Me da muchísima pena que eso se quede en la estantería de mi casa”.

Por este mismo motivo, tal y como relata Lola Ramírez, para organizar esta exposición antológica “he ido buceando en su archivo y he cogido lo que me parecía que lo definía más”, decidiendo estructurar la selección en ocho bloques temáticos.

Las 50 imágenes de Fernández Liz que dan voz a las realidades de miles de mujeres del mundo, ahora en Ferrol Más información

Estas divisiones dan voz a realidades como la que se muestra en la fotografía ‘Aseo con mimo’, donde se puede ver a una niña “que se está limpiando con una gotita de agua que va cayendo de un grifo”, una de las muchas visiones que cambiaron el día a día del autor: “cuando llega de África, el tío cada vez que va a hacer pis no tira de la cadena”, rememora la comisaria, recordando la perspectiva global de Fernández Liz, que entendía este como “un problema global” del que todavía no se es consciente en buena parte del mundo. “Derrochamos de una manera terrorífica. ¿Por qué? Pues porque eso lo tenemos a miles de kilómetros”.

Los abismos en la disponibilidad de agua a nivel mundial constituyen tan solo una de las temáticas que se tocan en esta propuesta, concretamente el ejemplo mencionado, dentro del bloque ‘Fotos escritas a mano: Imágenes que valen más que 100 palabras’, una colección en la que los textos se integran en las propias fotografías. Tal como destacó sobre estas composiciones, Fernández Liz estaba convencido de que las instantáneas, “aunque no mienten, no todos los días dicen lo mismo y que el mensaje varía según la persona con la que hablan. Por eso procuro tomar nota por escrito de lo que me cuentan en ese momento. Gracias a ello ahora puedo mostrar aquí lo que un día estas fotos me dijeron a mí”.

No obstante, entre las diferentes historias con las que se encontrará el visitante también figuran iniciativas cargadas de esperanza y simbolismo como “una instalación muy curiosa con ropas de inmigrantes” realizada por el recientemente fallecido pintor y profesor en la Facultad de Bellas Artes de Granada José Freixanes, “que era muy amigo nuestro”, señala Lola Ramírez, una de las implicadas en el proyecto. Por medio de este, al que se dedica todo un apartado, ‘Al final del amanecer: tejer encuentros’, el artista construyó, “ayudado por los alumnos” de su centro, una jaima que se llevó a una antigua iglesia católica en Casablanca, donde colaboraron los estudiantes de Bellas Artes de Marruecos.

En estos últimos años sin José Luis Fernández Liz, Lola Ramírez trata de rescatar y sacar a la luz su legado, entendiendo este trabajo ahora como “un mecanismo de defensa” que le posibilitó atravesar “un duelo maravilloso”. Según recuerda la comisaria, “parte de su archivo fotográfico se había perdido, entonces tuve que currar mucho para recuperar cosas, ingeniármelas, y cuando uno está ocupado no tiene tiempo de llorar ni de sufrir”. De hecho, en este momento incluso tuvo que paralizar algún proyecto porque “no me llegan las horas del día”, como es el caso de la publicación de un libro con sus memorias inconclusas, que el autor deseaba titular ‘Escribir la vida para no perderla’. El objetivo de su pareja era intercalar las páginas que dejó escritas con sus propios recuerdos individuales, de manera que se creara una biografía conjunta, aunque las ideas no dejan de cambiar entre exposición y exposición.

Este mismo año, Lola Ramírez comisarió para la Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, donde recibe clases de alemán, con motivo del 8-M, ‘Enfocando á muller silenciada’, una selección de “su última creación” que precisamente se lució por primera vez en la Casa da Cultura de Pontedeume en 2022 (un territorio al que también llegó a dedicar una muestra íntegramente), antes de continuar su recorrido por distintas salas del territorio estatal.

O galego como vehículo de expresión universal que medra dende a Escola de Idiomas de Ferrol Más información

Asimismo, una vez se cierre esta muestra antológica, que se podrá ver en el edificio eumés hasta el viernes 31 de julio, está previsto que la propuesta se pueda ver durante el mes de agosto en el local de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, en Redes, y también fuera de Galicia.

Para el mes de diciembre, en el IES Clara del Rey, instituto de Madrid del que José Luis Fernández Liz fue director y jefe de estudios, “quieren hacer un acto conmemorativo, ponerle su nombre a la sala de actos... o sea, yo iba por una exposición y me he encontrado con mucho más”, valora la comisaria, que también da cuenta de su deseo de llevarla próximamente a Lugo, a pesar de que encontrar espacio para exponer “es difícil”.

Trayectoria

El fotógrafo ya tuvo la oportunidad de exhibir distintos trabajos en la capital en múltiples ocasiones y localizaciones, como pueden ser la Casa de Galicia, la Universidad Carlos III, el Palacio de Congresos o el Teatro de Madrid, de la misma manera que pudo realizar en Galicia (por ejemplo, en la Casa María Pita de A Coruña y en las salas de exposiciones del ayuntamiento de Malpica de Bergantiños o del Banco Galego de Lugo). Por otra parte, alcanzó también otras localidades españolas como Guadalajara, Zaragoza o Barcelona, y traspasar la frontera estatal para mostrar su obra en el Instituto Cervantes de Marruecos.

Además, a lo largo de la trayectoria de José Luis Fernández Liz (Lugo, 1950–Madrid 2024), el fotógrafo y escritor que, además de su formación en Ciencias de la Información, también se licenció en Económicas y Empresariales y fue catedrático de Administración y Dirección de Empresas, recibió un total de siete reconocimientos, la mayoría recibidos en Madrid, aunque también en Lugo, A Coruña y Alicante.