Larega, la cooperativa eumesa premiada por integrar la economía social en la administración pública
La Xunta destaca de esta consultora de Pontedeume su capacidad para "transformar retos territoriais en oportunidades"
A principios de este mes de julio la Xunta entregó los Premios á Cooperación 2026, unos galardones dotados con 15.000 euros –5.000 por cada categoría– que buscan reconocer la labor de este tipo de entidades y su contribución al desarrollo económico y social de los territorios.
Ferrolterra estuvo presente en este acto, concretamente la comarca del Eume, y lo hizo por medio de Larega Sociedade Cooperativa Galega. Esta asociación, fundada por Manuel Veiga Caínzos y Celia García Santomé, con sede en Pontedeume, está especializada en economía social, desarrollo local y políticas públicas. La Xunta la reconoció con el Premio ao Mellor Proxecto Cooperativo Novo “pola súa capacidade para transformar retos territoriais en oportunidades de desenvolvemento”.
Junto a Larega, el ejecutivo autonómico también ensalzó el trabajo que llevan a cabo las entidades Algalia (Premio aos Valores Cooperativos) y Xallas-Santa Comba (Premio á Traxectoria Cooperativa).
Sociedades más justas
Para los fundadores de Larega, este reciente reconocimiento valida el modelo por el que han apostado desde 2024. “Para nós, por un lado, que sexa dende o sector das cooperativas é un orgullo que se nos recoñeza con este premio”, expone Manuel Veiga. “Pero, por outra banda, tamén a visibilidade que se lle dá a un proxecto como o noso, respaldando un pouco que o que facemos ten sentido, que está achegado a realidade de poder facer unhas sociedades máis xustas, máis inclusivas, onde a maximización dos beneficios nunha empresa non é o centro, senón que o son as persoas que están dentro desa firma”, expone el eumés.
Frente al modelo “tradicional” de cooperativa agropecuaria o de servicios, con múltiples ejemplos en el área de Ferrolterra, Larega opera en el sector de la consultoría. “As cooperativas pódense clasificar en tres tipos grandes: de traballo asociado, de servizos e de consumo”, contextualiza Veiga. “Normalmente, nesta zona estamos moi acostumados ao que serían as segundas, como a do Val ou Agroflor. No noso caso, somos das primeiras, que vén sendo como as cooperativas de Mondragón, como sería Eroski ou Fagor. É dicir, que os propios traballadores son quen prestan o factor traballo. Somos traballadores e empresarios á vez”, expone Veiga.
El ámbito de actuación de esta sociedad eumesa se centra en la asesoría institucional y el diseño de políticas públicas. “O que facemos ao final é un traballo que moitas veces non se visibiliza, pero que case sempre está aí”, señala el cofundador de Larega. “Nós o que prestamos son servizos de consultoría estratéxica, de apoio a análises, estudos na súa toma de decisións a entidades públicas, como poden ser Concellos, a Xunta, a Deputación, asociacións de empresarios, universidades...”.
Todo este trabajo se basa, explica Veiga Caínzos, en la singularidad de cada territorio. “Normalmente, a xente descoñece que no seu Concello, seguramente, estase traballando con algunha consultora en algo. É moi difícil que non pase. Nós o que sempre intentamos é facelo ‘ad hoc’, para o noso cliente. Moitas veces unha consultora grande ao final ten moitísimos proxectos, ten moitísima xente traballando, e saen cousas como se foran churros. Todas iguais”, advierte Veiga. “O que intentamos, e o que normalmente por agora estamos a conseguir, é que os proxectos sexan útiles, achegados ao territorio onde o estamos a facer. Non é o mesmo facer o plan que fixemos en Pontedeume que o que estamos a facer agora en Ribadavia ou en Baiona”.
Además de con administraciones locales, Larega colabora en la actualidad con la Universidade da Coruña. “No Campus Industrial de Ferrol estamos a facer agora un proxecto para a mellora da empregabilidade das persoas con discapacidade intelectual. Apoiamos en todo o proceso de estudo, de contacto con empresas e asociacións”, relata el eumés.
Origen
Precisamente, el origen de Larega se encuentra en el ámbito académico. “A cooperativa nace realmente dun traballo de investigación, dun Traballo de Fin de Mestrado (TFM)”, explica Manuel Veiga. “Vimos que os Plans Locais de Economía Social eran algo que a Galicia non tiveran chegado. Noutras zonas de España si que os había, como Cataluña, Valencia, Madrid ou Aragón, pero aquí non había ningún Concello que se animara a facelo. Vimos unha oportunidade a dúas bandas: por un lado, era unha opción para a mellora do desenvolvemento económico do territorio e, por outro, como empresa, era un nicho de mercado, por así dicilo”, expone Veiga Caínzos.
Asentarse en un sector tan específico no fue fácil para los fundadores de Larega. “De facer algo que non existe a chegar a facelo de verdade, foi moi complicado. O noso cliente potencial eran as administracións públicas, que son clientes que normalmente son moi reticentes de primeiras a facer unha contratación con alguén que non ten esa experiencia avalable. Si que tiñamos a parte académica, ese estudo previo que era moi positivo, pero non percorrido”, comenta Manuel Veiga, añadiendo que “foi practicamente un ano de darse a coñecer, de ir a todos eventos que había de desenvolvemento económico e emprendemento para poder explicar realmente o que queriamos facer”, rememora el joven de Pontedeume.
La perseverancia y el buen hacer de Celia y Manuel llevaron a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (AJE) a otorgar a esta cooperativa eumesa un accésit en la décima edición de los Premios Ferrolterra Emprende, en la categoría de Responsabilidade Social Empresarial.
Economía Social
Entre los “obstáculos” que encuentran en su camino está, precisamente, el de la tipología de sus clientes. “Son sempre proxectos que non están para chegar e encher. Moitas veces son procesos de ter unha reunión, explicar o que queres facer, ver que financiamento é posible... Dilátase moito no tempo desde o primeiro contacto que temos ata que realmente empezamos”, expone Veiga, añadiendo que “é un formato que lle fai moito dano á empresa, porque sempre estamos plantexando proxectos a dous anos vista. Agora estamos presentando iniciativas a entidades para facer en 2028”, explica el cofundador de Larega, añadiendo que “a incerteza é moi grande porque estás a traballar a moito tempo vista e, en moitos casos, pode ser que nin tratemos coa mesma persoa despois”.
Pese a todo, su apuesta decidida por proyectos como la Axenda Local de Economía Social de Pontedeume y el fin de alcanzar un desarrollo real en el territorio, “empujan” a esta cooperativa a continuar con su labor. “O obxectivo é buscar que estratexia seguir para buscar un desenvolvemento económico máis positivo, máis forte e que se centre non só nos números, senón nas persoas. O caso da economía é algo que xa temos avalado dende as cifras”.
A este respecto, desde la cooperativa eumesa sostienen que “as entidades que apostan por este tipo de políticas públicas ao final son as que mellores datos socioeconómicos teñen”. Larega señala “o caso máis icónico”, el de Mondragón. “Nesa área atopas o maior grupo cooperativo do mundo de traballo asociado. É unha das rexións de toda España onde a diferenza entre a xente que gaña máis e a xente que gaña menos é menor. Hai menos desigualdade, as empresas duran moito máis e pechan menos cooperativas nos primeiros cinco anos”, ejemplifican desde Larega.
Así las cosas, mientras diseña proyectos futuros, esta cooperativa de Pontedeume ha logrado demostrar que existen formas diferentes de hacer consultoría.
El reconocimiento autonómico refuerza la idea con la que nació Larega: que la economía social va más allá de un concepto teórico, convirtiéndose en una herramienta para el desarrollo de los territorios.
Aportación a la economía gallega de casi 3.400 millones de euros anuales
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, tomó parte en la entrega de los Premios á Cooperación, un evento organizado por la Xunta y el Consello Galego de Cooperativas en las Bodegas Marín Códax.
El responsable del ejecutivo autonómico remarcó en su intervención la importancia del auge de este modelo, que en Galicia supera las 2.000 asociaciones activas, con un volumen anual de facturación que ronda los 3.400 millones de euros.
Así las cosas, González puso el foco en el apoyo de la Xunta a este sector, especificando que se verá reforzado con la nueva Ley de régimen fiscal de las cooperativas, una normativa que actualizará a la vigente –de 1998–. El objetivo, añadió, es visibilizar esta fórmula como alternativa para el emprendimiento en sectores estratégicos y proporcionar mayor seguridad jurídica y herramientas “máis claras e adaptadas á nova realidade socioeconómica”.