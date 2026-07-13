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Pontedeume

El ejecutivo eumés licita las próximas obras para la avenida de Ferrol

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de agosto

Redacción
13/07/2026 21:33
PONTEDEUME Avenida Ferrol - AEIG
El proyecto pretende humanizar la avenida
AEIG
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El Concello de Pontedeume ha sacado a licitación la primera fase de los trabajos que tienen como principal objetivo humanizar la avenida de Ferrol. Esta actuación inicial contará con un presupuesto total de 600.476,36 euros y pretende optimizar la movilidad, la accesibilidad y la calidad de la vía.

Concretamente, las obras se llevarán a cabo en el punto que comprende dicha avenida, la de Lombardero y la calle Ría de Ares y se centrarán en sustituir, renovar y redistribuir las aceras y la pavimentación de la zona por la que circulan los vehículos. Además, también se crearán nuevos espacios ajardinados y se mejorarán las zonas de estacionamiento.

Más allá de todo esto, las intervenciones previstas incluirán la construcción de un nuevo mirador con vistas al puente y al estuario del Eume, algo que según el ejecutivo local permitirá poner en valor el entorno de la villa.

Por su parte, el alcalde del municipio, Bernardo Fernández, considera que el concurso supone “un paso decisivo” para hacer realidad este proyecto, demandado “desde hai anos pola veciñanza”.

Por último, desde el Consistorio eumés recuerdan que todas aquellas empresas interesadas en presentar sus ofertas correspondientes podrán hacerlo hasta el próximo 5 de agosto.

Estado del aparcamiento y el área recreativa tras la actuación

Nuevo aparcamiento y área recreativa junto a la iglesia de Ombre, en Pontedeume

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