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Pontedeume

La Consellería do Mar y la Cofradía de Pescadores de Pontedeume firmaron un convenio de colaboración

Con este acuerdo, la Xunta de Galicia destinará casi 400.000 euros a la recuperación del marisqueo en la localidad

Redacción
09/07/2026 22:41
A conselleira do Mar firma convenio coa confrarÃ­a de Pontedeume
El acuerdo se firmó en la villa eumesa
Emilio Cortizas
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La conselleira do Mar y el patrón de la Cofradía de Pescadores de la villa firmaron este jueves un convenio para la recuperación de los bancos marisqueros, donde se prevén 1,8 millones de unidades de almeja babosa.

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