Pontedeume
La Consellería do Mar y la Cofradía de Pescadores de Pontedeume firmaron un convenio de colaboración
Con este acuerdo, la Xunta de Galicia destinará casi 400.000 euros a la recuperación del marisqueo en la localidad
La conselleira do Mar y el patrón de la Cofradía de Pescadores de la villa firmaron este jueves un convenio para la recuperación de los bancos marisqueros, donde se prevén 1,8 millones de unidades de almeja babosa.
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