Pontedeume
Nuevo aparcamiento y área recreativa junto a la iglesia de Ombre, en Pontedeume
El Concello pretende acometer proyectos similares en Nogueirosa y Centroña
Pontedeume culminó recientemente el proyecto de construcción de un nuevo estacionamiento y área recreativa en las inmediaciones de la iglesia de Ombre.
“Na actualidade estamos a piques de rematar un aparcadoiro de características semellantes en Boebre”, añadió el alcalde, Bernardo Fernández, que avanzó que se comprarán parcelas también en Centroña y Nogueirosa.