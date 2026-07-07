Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Nuevo aparcamiento y área recreativa junto a la iglesia de Ombre, en Pontedeume

El Concello pretende acometer proyectos similares en Nogueirosa y Centroña

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
07/07/2026 17:03
Estado del aparcamiento y el área recreativa tras la actuación
Estado del aparcamiento y el área recreativa tras la actuación
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Pontedeume culminó recientemente el proyecto de construcción de un nuevo estacionamiento y área recreativa en las inmediaciones de la iglesia de Ombre.

“Na actualidade estamos a piques de rematar un aparcadoiro de características semellantes en Boebre”, añadió el alcalde, Bernardo Fernández, que avanzó que se comprarán parcelas también en Centroña y Nogueirosa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620