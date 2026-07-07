Nuevo aparcamiento y área recreativa junto a la iglesia de Ombre, en Pontedeume

Estado del aparcamiento y el área recreativa tras la actuación Concello

Pontedeume culminó recientemente el proyecto de construcción de un nuevo estacionamiento y área recreativa en las inmediaciones de la iglesia de Ombre.

“Na actualidade estamos a piques de rematar un aparcadoiro de características semellantes en Boebre”, añadió el alcalde, Bernardo Fernández, que avanzó que se comprarán parcelas también en Centroña y Nogueirosa.