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Pontedeume

Comienza el taller dual de empleo ‘Artabro emprende V’, que formará a 20 desempleados

Se trata de una iniciativa impulsada por Pontedeume, Cabanas y Miño y subvencionada por la Xunta

Redacción
06/07/2026 17:07
Un momento de la inauguración del taller
Un momento de la inauguración del taller
Xunta
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El centro Foremdes de Pontedeume acogió este lunes 6 de julio el inicio del taller dual de empleo ‘Ártabro Emprende V, una iniciativa impulsada por los Consistorios eumés, de Cabanas y Miño que cuenta con una subvención de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de más de 454.000 euros.

Con motivo de este arranque, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, dio la bienvenida a los 20 alumnos y alumnas que se formarán durante los próximos nueve meses en la especialidades de Operacións auxiliares de acabados ríxidos e urbanización y Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes.

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“Son un grande exemplo de colaboración entre o goberno galego e os Concellos para avanzar en materia de emprego”, aseguró Aneiros sobre este tipo de iniciativas, que permiten además a sus participantes realizar un trabajo de interés público –dentro de esta formación llevarán a cabo diversas actuaciones en espacios de carácter municipal–.

Cabe señalar que, una vez culminado el taller, el alumnado obtendrá un certificado de profesionalidad y la posibilidad de trabajar, por un mínimo de tres meses, en una empresa relacionada con el ámbito del curso.

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