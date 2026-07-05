Pontedeume despide el Feirón medieval y muestra desde este lunes su patrimonio en maquetas

Feirón Medieval Daniel Alexandre

Durante tres días la villa de los Andrade viajó a su pasado medieval con una nueva edición del Feirón medieval que, pese a las altas temperaturas, se desarrolló con notable afluencia de público.

La música, la animación en las calles, los espectáculos y recreaciones históricas, la gastronomía, la artesanía, los talleres y la multitud de propuestas sirvieron para hacer disfrutar a toda la familia y despedir esta edición por todo lo alto. Pero la actividad cultural y festiva continúa en la villa.

Este lunes 6 se inaugura en la Casa da Cultura una exposición de maquetas de José Manuel Gutiérrez, que muestra el patrimonio de Pontedeume –Casa Consistorial, Torreón, convento de San Agustín, etc–, en tamaño pequeño. La inauguración será a las siete de la tarde y estará abierta hasta el día 14, de 11.00 a 13.00 y de19. 00 a 21.00 horas