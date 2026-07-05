Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Pontedeume despide el Feirón medieval y muestra desde este lunes su patrimonio en maquetas

La inauguración de la exposición será a las 19.00 horas, en la Casa da Cultura

Redacción
05/07/2026 21:56
Pontedeume Feirón Medieval
Feirón Medieval
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Durante tres días la villa de los Andrade viajó a su pasado medieval con una nueva edición del Feirón medieval que, pese a las altas temperaturas, se desarrolló con notable afluencia de público.

La música, la animación en las calles, los espectáculos y recreaciones históricas, la gastronomía, la artesanía, los talleres y la multitud de propuestas sirvieron para hacer disfrutar a toda la familia y despedir esta edición por todo lo alto. Pero la actividad cultural y festiva continúa en la villa.

Este lunes 6 se inaugura en la Casa da Cultura una exposición de maquetas de José Manuel Gutiérrez, que muestra el patrimonio de Pontedeume –Casa Consistorial, Torreón, convento de San Agustín, etc–, en tamaño pequeño. La inauguración será a las siete de la tarde y estará abierta hasta el día 14, de 11.00 a 13.00 y de19. 00 a 21.00 horas

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620