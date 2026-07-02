El pasado medieval resurge desde este viernes en Pontedeume

Celebración del Feirón Medieval Archivo

Desde la tarde de este viernes 3 de julio, Pontedeume vuelve al pasado con una nueva edición de su Feirón Medieval, que tiene en las calles y soportales eumeses, así como en su famoso torreón de los Andrade, la ambientación requerida para todo un evento de estas características.

A las 17.30 horas será el acto inaugural, momento a partir del cual los puestos empezarán a ofrecer sus productos y se abrirá la zona de atracciones infantiles, tanto las de pago –tiovivo, noria, barco y camas elásticas– como los juegos tradicionales ubicados en la ‘Eira dos nenos’, todos ellos en la alameda.

Otros espacios como el patio del convento o la Praza do Conde y la de San Roque acogerán, asimismo, tiendas de tiro con arco, yincana de juegos medievales, torre de asedio i el campamento de orcos y bruja de Dark Fantasy. Los protagonistas de este último evento también realizarán pasacalles en esta jornada y posteriores.

Aunque el teatro en la calle –Artlequín teatro–, la múisca tradicional –Irmandiños do Eume–, el pasacalles –Raebelión Flok o Upsala Medieval– y la apertura de puestos animarán toda la tarde, no será hasta las 20.30 horas cuando se produzca el desfile inaugural del XVI Feirón Medieval dos Andrade, en el que tomarán parte las autoridades y los animadores desde el Torreón. El recorrido pasará por el Cantón, calle Real, Ferreiros, Semáforo, Ponte da Ría, calle Conde y Concello, para dejar paso al pregón –20.45 horas– a cargo de los Fundadores do Feirón medieval.

La actividad continuará durante toda la tarde y noche, hasta las 00.15 horas, con malabares, espectáculos de fuego y circo aéreo o pirotecnica –Praza do Conveto, 23.25 horas–.

Durante el sábado y el domingo se repetirán actividades y se desarrollarán otras nuevas como ‘obradoiros’, campamentos, animaciones teatrales, títeres, o música para convertir a Pontedeume en referente este fin de semana.

Entre las que destacan del programa de mañana se encuentra, a las 22.00 horas, la Revolta Irmandiña, en la que se representan escenas en las que el señor de Andrade y sus escuderos van desde la torre de asedio al torreón mientras los Irmandiños, con Roi Xordo al frente, recorren el mercado hasta llegar al torreón, donde retan al propio señor de Andrade.

El domingo, por su parte, además del completo programa de actividades, se procederá, a las 13.45 horas a la entrega de los premios del concurso de vestimenta, en el concello.

La apertura es a las 11.00 horas todo el fin de semana, con un parón de 15.00 a 17.30 horas, el sábado; y de 15.00 a 18.00, el domingo. La celebración durará hasta las 00.15 horas tanto este viernes como mañana sábado y el último día del evento, el domingo, será hasta las 23.30 horas.