El fenómeno viral John Cobra, conquistado por Pontedeume: "Esta tierra enamora"

Cobra, con el famoso puente de piedra a sus espaldas Instagram

Mario Vaquero Garcés, conocido como John Cobra, se ha dejado caer por Ferrolterra, tal y como está relatando en sus redes sociales. El valenciano, uno de los primeros españoles en convertirse en una celebridad de internet, ha publicado una fotografía con el emblemático puente de piedra que une Cabanas y Pontedeume a sus espaldas.

"Valencia es mía y Galicia 'calidade' también", escribió, avanzando que estaba en negociaciones para llevar a cabo un concierto en el West de Ferrol o, en su defecto, hacer una quedada por los municipios de la zona, "que ando por aquí", advirtió. Eso sí, a la villa de los Andrade la rebautizó como "Puertodeume", lo que provocó algunos comentarios jocosos en el post.

Cobra, que llegó al culmen de su fama cuando concursó para tratar de representar a España en Eurovisión, añadió también que "esta tierra enamora" y enumeró algunas de las 'bondades' que, a su juicio, merecen ser destacadas. "El humor galleguiño, la fariña de primera, el pulpo, las perrakas", dijo, para sorpresa de nadie, antes de concluir aconsejando que "cuidao, con esto de Galicia 'calidade' es para no perdérselo", al más puro estilo embajador turístico.

El valenciano ya se había presentado a Eurovisión en 2009 con 'Ado 3', pero fue descalificado en la preselección porque su canción ya estaba en YouTube y no era inédita. Al año siguiente lo intentó con 'Carol', dedicada a su pareja, y se metió de segundo en la tanda previa, llegando a actuar en la gala final de Televisión Española y protagonizando allí un sonado escándalo al encararse con el público que le abucheaba.