Pontedeume dirá adiós a su "símbolo do feísmo"

Un momento de la compra ante notario Concello

Pontedeume anunció este lunes la adquisición del edificio abandonado de la calle Picho, “símbolo do feísmo” en la localidad, remarca el Consistorio.

Desde el ejecutivo recuerdan que el inmueble se proyectó inicialmente como la urbanización Salgado Torres, cuya estructura y terreno son ya de propiedad municipal desde el pasado jueves.

“Estamos agora acabando de redactar o proxecto para a conversión deses terreos, cando se produza a demolición, nun parque con miradoiro, hortas urbanas e un aparcadoiro”, aseveró al respecto el regidor, Bernardo Fernández Piñeiro.

El inmueble fue proyectado en su momento como la urbanización Salgado Torres Maps

La partida económica para la demolición se aprobará después del verano. “Entendemos que, en principio e polos prazos que dependen das autorizacións editoriais e demais, será ao longo do ano que vén”, añadió el alcalde, incidiendo en que “rematamos con 50 anos de feísmo. Melloraremos moi notablemente o aspecto da zona”.