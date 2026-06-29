Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pontedeume

Pontedeume dirá adiós a su "símbolo do feísmo"

El Concello ha adquirido el inmueble de la calle Picho para su demolición

Redacción
29/06/2026 19:46
Un momento de la compra ante notario
Un momento de la compra ante notario
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Pontedeume anunció este lunes la adquisición del edificio abandonado de la calle Picho, “símbolo do feísmo” en la localidad, remarca el Consistorio.

Desde el ejecutivo recuerdan que el inmueble se proyectó inicialmente como la urbanización Salgado Torres, cuya estructura y terreno son ya de propiedad municipal desde el pasado jueves.

“Estamos agora acabando de redactar o proxecto para a conversión deses terreos, cando se produza a demolición, nun parque con miradoiro, hortas urbanas e un aparcadoiro”, aseveró al respecto el regidor, Bernardo Fernández Piñeiro.

El inmueble fue proyectado en su momento como la urbanización Salgado Torres
El inmueble fue proyectado en su momento como la urbanización Salgado Torres
Maps

La partida económica para la demolición se aprobará después del verano. “Entendemos que, en principio e polos prazos que dependen das autorizacións editoriais e demais, será ao longo do ano que vén”, añadió el alcalde, incidiendo en que “rematamos con 50 anos de feísmo. Melloraremos moi notablemente o aspecto da zona”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620