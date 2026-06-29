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Pontedeume

Convenio entre la Xunta y la Cofradía de Pontedeume para frenar la ostra rizada

El Consello de la Xunta dio luz verde a una aportación de casi 400.000 euros

Redacción
29/06/2026 19:23
Labores de marisqueo en Pontedeume
Labores de marisqueo en Pontedeume
Jorge Meis
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El Consello de la Xunta autorizó este lunes 19 de junio la firma de cuatro nuevos convenios con cofradías de pescadores, por un importe global de 2.659.819,10 euros. Parte de dicha cantidad –concretamente, 398.531,49 euros– irá a parar al pósito Virxe do Carme de Pontedeume, con el objetivo de sufragar las tareas de acondicionamiento del sustrato en ocho bancos marisqueros, que suman un total de 41.850 metros cuadrados. Se trata de los de Croa Pequena, Beirada Moteis, Croa Grande, Zopazos, Fabal, A Pillada-A Pía, Canle do Barco y Perexil.

Desde el ejecutivo que dirige Alfonso Rueda remarcan que el factor diferencial del plan que se acometerá en Pontedeume radica “no eixe de control de especies exóticas”, diseñado para liberar los bancos tradicionales de la expansión masiva de ostra rizada (Magallana gigas), “que está a tapizar as zonas de produción”, explica la Xunta. Para revertir esta situación, la Cofradía eumesa llevará a cabo la siembra de 1.800.000 unidades de almeja babosa distribuidas entre los arenales de Croa Pequena, Zopazos y A Pillada-A Pía, reforzadas con aportaciones de almeja fina en Croa Grande.

Cristina Capelán y Santiago Salgado, en Pontedeume

La regeneración de los bancos marisqueros en Pontedeume avanza con apoyo provincial

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La rizada que se extraiga durante la limpieza será relocalizada “en estruturas de preengorda acoutadas que ocuparán uns 600 m2 no litoral” eumés.

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