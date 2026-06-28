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Pontedeume

Pontedeume organizará este martes un taller de ciberseguridad 

La sesión formativa tendrá lugar en la Casa da Cultura, de 18.00 a 21.00 horas

Redacción
28/06/2026 21:06
Una persona trabaja con su ordenador portátil
La iniciativa de la Xunta incluirá la proyección de un documental
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La Casa da Cultura de la villa será el lugar en el que se celebre el obradoiro ‘Pantallas abertas: ciberseguridade sen filtros’, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia. La jornada, de 18.00 a 21.00 horas, incluirá el visionado de un documental y abordará temas como el riesgo de compartir datos personales. La inscripción es vía e-mail (correo@pontedeume.gal). 

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