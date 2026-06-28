Pontedeume organizará este martes un taller de ciberseguridad 

La iniciativa de la Xunta incluirá la proyección de un documental AEIG

La Casa da Cultura de la villa será el lugar en el que se celebre el obradoiro ‘Pantallas abertas: ciberseguridade sen filtros’, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia. La jornada, de 18.00 a 21.00 horas, incluirá el visionado de un documental y abordará temas como el riesgo de compartir datos personales. La inscripción es vía e-mail (correo@pontedeume.gal).