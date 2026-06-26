El IES Breamo, premiado en Santiago por su proyecto dedicado a las leyendas e historias de Pontedeume

La entrega de los premios se celebró en el Museo do Pobo Galego Cedida

El gobierno eumés ha querido poner en valor el reconocimiento que ha obtenido el IES Breamo por ‘Historias secretas de Pontedeume’, una propuesta ideada por el alumnado y profesorado de Oratoria de tercero de ESO, consistente en una ruta literaria para explicar todas las historias y leyendas ambientadas en la localidad.

El trabajo, diseñado para conectar diferentes espacios de la localidad, ha sido premiado en la XIV edición del proyecto didáctico ‘Antonio Fraguas Fraguas’, un certamen dedicado a la investigación escolar sobre el patrimonio gallego. Concretamente, su principal objetivo es fomentar entre los jóvenes el conocimiento de todos aquellos elementos que forman parte del legado cultural y lingüístico de la comunidad autónoma.

El lugar elegido este viernes para entregar los galardones fue el Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, donde el jurado subrayó la contribución de los estudiantes y profesores de la villa a la hora de promover la lengua de Rosalía. Además, también destacó su labor de recuperación y difusión, tanto de la tradición oral como de la literatura popular del municipio.

Debido a todo esto, los alumnos y alumnas del centro recibieron la distinción. No obstante, el premio no se queda ahí, puesto que su obtención permitirá desarrollar el proyecto durante el próximo curso académico; todo ello mediante una dotación económica de 7.000 euros.

De esta forma, durante el último trimestre de 2027, este y todos los demás trabajos ganadores serán presentados en una exposición, que se organizará en el mismo edificio compostelano donde se han entregado los premios.

Por su parte, el Concello ha felicitado a “toda a comunidade” del instituto eumés por su compromiso “coa educación, a lingua galega e a conservación e difusión da memoria e o patrimonio eumés”. Considera que la muestra “contribuirá a dar a coñecer o patrimonio cultural e literario de Pontedeume máis alá do ámbito municipal” y, por último, añade que la propuesta presentada es “unha oportunidade para achegar as novas xeracións ás historias, lendas e creacións literarias” relacionadas con la localidad.

Celebración del instituto

Finalmente, desde el IES Breamo también han congratulado a los alumnos y profesores implicados en la iniciativa. Afirman que el reconocimiento supone “unha gran satisfacción para o noso centro e pon en valor o traballo arredor da lingua, da literatura, da historia e do patrimonio máis próximo”, el de su propia villa.