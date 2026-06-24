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Pontedeume

Pontedeume mejorará la eficiencia energética de la escuela unitaria de la parroquia de Ombre

Los trabajos, en licitación, rondarán los 100.000 euros

Redacción
24/06/2026 20:56
Imagen de archivo de la unitaria de Ombre
Emilio Cortizas
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El ejecutivo de Pontedeume mejorará la eficiencia energética del CEIP de Ombre, la escuela unitaria ubicada en la parroquia. Los trabajos, actualmente en licitación por cerca de 100.000 euros, incluirán la retirada de uralita de la cubierta y su sustitución por un sistema integral de impermeabilización, aislamiento térmico y acabado en teja.

Implicarán también la sustitución del sistema de calefacción de radiadores eléctricos por una bomba de calor aerotérmica y radiadores de aluminio inyectado.

El proyecto también supondrá la incorporación de ventilación, con la incorporación de un recuperador de calor aire-aire, además del cambio de luminarias por otras con tecnología LED. El alcalde, Bernardo Fernández, destaca “a grande importancia que ten a escola de Ombre, a única das unitarias que queda en funcionamento en Pontedeume”, por lo que “é unha prioridade para o goberno municipal garantir que estea en condicións óptimas”.

Las empresas interesadas en acometer los trabajos tienen hasta el lunes 6 de junio para presentar sus ofertas.

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