Cartas de escolares al presidente John Adams, que peregrinó de Ferrol por la ruta jacobea

Escolares con el presidente de la Asociación de Concellosdel Camiño Inglés EC

Enviar una carta a un peregrino histórico es la base del certamen que organiza la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y cuyos ganadores fueron premiados esta pasada semana. Escolares del CPR Luis Vives de Pontedeume y del CPI Castro Baxoi de Miño fueron seleccionados por la calidad de sus misivas al que fue presidente de los Estados Unidos, John Adams.

La elección de este personaje histórico se debe a un viaje que realizó junto a sus hijos cuando se dirigían a Francia para firmar la paz con Inglaterra tras la guerra de independencia. El buque en el que viajaban sufrió una avería grave que los obligó a recalar en el puerto de Ferrol. Ante la perspectiva de tener que esperar varios meses hasta que el barco fuera reparado, la comitiva optó por emprender el trayecto por tierra a lomos de mulas, lo que los llevó a recorrer un importante tramo del Camiño Inglés cruzando ayuntamientos como Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Paderne, Miño, Betanzos, Cambre, Culleredo y A Coruña, para después continuar hacia Menhir y enlazar con el Camiño Francés rumbo a Europa.

La iniciativa de enviar cartas ficticias está dirigida a alumnado de 5º y 6º curso de educación primaria de aquellos centros de enseñanza situados en los municipios por los que transcurre esta ruta jacobea y que deciden sumarse a la convocatoria.

En el CPR Luis Vives de Pontedeume, los menores galardonados recibieron sus premios de la mano de la concejala de Turismo eumesa, Ángela Piñeiro Carrera, y del alcalde y actual presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Bernardo Fernández. En el CPI Castro Baxoi del municipio de Miño se entregaron los diplomas y de los correspondientes regalos tecnológicos a los escolares premiados de este centro.

Las cartas enviadas por las niñas y niños participantes fueron evaluadas por un jurado especializado que estuvo compuesto por miembros de la propia Asociación de Concellos do Camiño Inglés y por profesoras de las universidades británicas de Durham y Newcastle. Este comité eligió dos cartas finalistas y una propuesta ganadora por cada uno de los centros escolares participantes.

Los alumnos finalistas recibieron un diploma acreditativo, mientras que los ganadores del primer premio se llevaron un altavoz bluetooth.